Cyberattaque chez IBV à Vielsalm: 500 000 € réclamés par les hackers

"Une attaque de gros calibre"

C’est une situation particulière que vivent les travailleurs de l’entreprise mais aussi et surtout les services impactés. "Nous nous sommes rendu compte de l’attaque dimanche matin, explique Joseph Haas, administrateur-délégué d’IBV. En 2018 déjà, nous avions été la cible d’une tentative de piratage. Mais ici, c’est une attaque de gros calibre, nous devons être très prudents. Les personnes qui nous ont hackés réclament en effet près de 500 000 €. Nous sommes actuellement aidés par des spécialistes pour que tout revienne à la normale au plus vite. C’est vraiment une situation pénible." Concrètement, c’est la scierie qui est la plus impactée. Les informations détenues dans les ordinateurs reliés aux machines ont été piratées. Il est donc difficile de sortir des étiquettes et d’assurer la traçabilité des lots. "Aujourd’hui tout est virtuel, reprend Joseph Haas. Ce lundi, toute la gestion était difficile voire impossible. C’est un travail titanesque." Pour compléter ces propos, Ralph Urfels, patron de la société "Multidata", spécialisée dans l’assistance et la maintenance informatique: "Nous avons envoyé tous les serveurs dans des laboratoires à Luxembourg-Ville et à Cologne afin qu’ils soient décryptés, affirme-t-il. Nous n’avons plus accès aux données depuis qu’un message est apparu sur les écrans de nos ordinateurs, nous demandant une rançon. Au niveau des données, cela concerne 9 terabits, ce qui est énorme. Il faut dire que les personnes qui piratent les entreprises sont vraiment spécialisées et leurs attaques sont très puissantes. Dorénavant, il faudra tout stocker sur un espace Cloud sécurisé. Nous pensons tout de même être en bonne voie pour récupérer les données." En attendant, pour assurer un suivi au niveau des productions, de nouveaux logiciels informatiques ont été installés.

60 travailleurs en chômage technique

Actuellement, une soixantaine de travailleurs sur les 250 que compte IBV, est en chômage technique pour force majeure. "Heureusement, nous ne sommes pas à l’arrêt complet, explique Alain Jacquet, responsable Ressources humaines. Il n’y a pas beaucoup d’impact sur le personnel en lui-même ou sur son moral, contrairement au service informatique où il y a beaucoup de stress. Il ne faut pas oublier qu’il y a un enjeu financier et l’incertitude de récupérer les données. Et si on les récupère, de les récupérer en bonne qualité." Le service comptabilité a aussi été fortement impacté. "Là aussi, le logiciel pour assurer les différentes missions du service a été modifié, reprend le responsable RH. Heureusement, les travailleurs seront payés en temps et en heure. Ces travailleurs seront en chômage jusqu’à ce vendredi."

Tous espèrent que la situation revienne à la normale cette fin de semaine. La police, quant à elle, se rendra sur place ce mercredi afin de mener l’enquête. Une plainte a évidemment été déposée.