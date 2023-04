Ces seniors qui entretiennent leur cerveau (vidéo)

À Léglise, ceux-ci rencontrent un franc succès depuis son lancement en 2017. "Nous travaillons essentiellement sur les fonctions cognitives que sont la mémoire, l’attention, le raisonnement, le langage et l’imagerie mentale, explique Anne-Sophie Colson. Les fonctions cognitives supérieures sont également travaillées à l’image de l’inhibition. La méthode Encéfal a été initiée par la Française Élisabeth Grimaud, docteur en psychologie cognitive. Une méthode qui a fait ses preuves dans l’Hexagone et qui a été validée scientifiquement". Concrètement, les ateliers sont proposés dès l’âge de 65 ans. Il est important que les participants n’aient pas de pathologie connue. "Pour une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer par exemple, ce genre d’activité va faire plus de mal que de bien, souligne la formatrice. Face aux exercices de mémorisation qui sont assez poussés, la personne malade va éprouver d’importantes difficultés qui vont faire baisser l’estime de soi".

Une méthode qui a fait ses preuves en France

Pour faire travailler son cerveau, la méthode repose sur les intelligences multiples. À travers des jeux et des activités très ludiques, les participants sont invités à participer à des ateliers logico-mathématiques, corporels, musicaux ou encore visuels pour ne citer que ceux-là. "Ici, on propose des activités variées et une stimulation globale de tout le cerveau, précise la formatrice. La personne qui ne réalise que des sudokus ou des mots croisés par exemple, devient au fil du temps meilleure dans ces domaines. Mais elle ne progresse pas et ne fait pas travailler les autres parties de son cerveau".

Ces ateliers d’une durée d’1h30 sont proposés tous les quinze jours. Une méthode qui permettrait de ralentir le vieillissement du cerveau. "Pour bien faire, il faudrait que ces ateliers soient proposés chaque semaine, poursuit Anne-Sophie Colson. C’est ce qui se fait en France où la méthode est très développée et son efficacité a été démontrée par une étude du CNRS". En Belgique, cette méthode est encore trop peu méconnue. Anne-Sophie Colson est d’ailleurs la seule à proposer ce genre d’atelier pour les seniors. Au-delà de tout le travail cognitif, cette méthode favorise également l’autonomie, augmente l’estime de soi et encourage l’ouverture aux autres.