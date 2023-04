Villers-sur-Semois: Bernard Collignon, dévoué au football, est décédé

Bernard Collignon, de Villers-sur-Semois (Étalle) est décédé le 31 mars. Né à Fratin le 14 août 1936. Il y a fait ses études primaires à l’école du village avant d’entrer comme apprenti chez Andreux. Enfant de chœur, sonneur de cloches et sacristain dans l’église du village, on aurait pu croire que Bernard se destinait à rentrer dans les ordres… C’était sans compter sa rencontre avec Solange. De leur union, sont nés deux enfants: Fabienne et Jean-Luc. Afin d’améliorer leur qualité de vie, Bernard quittera le métier de carreleur et pendant vingt ans, il travaillera à la Cellulose des Ardennes comme ouvrier et grutier, en fin de carrière. Bernard et Solange avaient fêté 60 années de vie commune, soit les noces de diamant.