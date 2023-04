Michel et Nathalie sont les deux candidats luxembourgeois de lémission de RTL TVI "Mariés au premier regard de cette nouvelle saison". Hier soir, dimanche, les téléspectateurs ont assisté aux derniers préparatifs du mariage.

Nathalie et Michel vont-ils se dire oui ? Les experts ont-ils vu juste en estimant 80,7% de compatibilité ? Dans l’émission de dimanche, les doutes et les craintes de certains ont émergé.

Une robe et deux alliances

Avant le grand jour, il a d’abord fallu se pencher sur les préparatifs. C’était d’abord à la Marchoise de se prêter à l’exercice de l’essayage de robes, en compagnie de sa fille, Alyson, et de ses deux meilleures amies. Ces dernières ne manquaient pas de bons conseils. C’est à l’unanimité que la quatrième robe essayée a été choisie, non pas sans émotion. De son côté, Michel a opté pour l’achat d’alliances en argent, aidé par un indice capital, un des bijoux préférés de sa future dulcinée… "C’est comme si je voyais déjà son visage en voyant son bijou, il m’a fallu deux minutes pour choisir", a expliqué Michel.

Alors que Nathalie et Michel ont tous deux exprimé leur entrain et leur sérénité quelques heures avant le mariage, l’arrivée du Durbuysien devant l’autel de la commune de Marche-en-Famenne a rebattu toutes les cartes. Alors que les familles ont échangé pour la première fois quelques mots, tous les voyants étaient au vert, comme l’a exprimé Sylvie, la belle-sœur de Michel, "On est rassurés directement, on voit que c’est le même genre de famille que chez nous, on a pris contact assez aisément et on a commencé à discuter", a-t-elle commenté.

"J’ai du mal hein moi, j’ai peur !"

Mais le vent a vite tourné lorsque Michel a fait son arrivée. Pris d’émotion, il a alors éclaté en sanglots devant les deux familles. Alors que Nathalie avait demandé quelqu’un de rassurant, dominant, l’attitude de Michel a inquiété la famille de Nathalie, et de son amie Claudie,

"Ce n’est pas le genre d’homme avec qui elle a l’habitude de sortir. J’ai du mal moi, ça monte hein, j’ai peur !", a-t-elle chuchoté aux proches de Nathalie. C’est à cet instant rempli de suspens que l’épisode s’est ainsi clôturé. Il faudra attendre dimanche prochain pour savoir si Nathalie et Michel se marieront au premier regard.