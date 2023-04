Badeurs, breakers et flash mob (vidéo)

Pas d’opposition en fonction de l’âge ou du genre des enfants, mais tout simplement en fonction de leur niveau. "Cette idée a été lancée l’année dernière par la Ligue de badminton, souligne Cédric Dumont, président du badminton Léglise. En amont de cette journée, les participants ont rempli un questionnaire pour évaluer leurs aptitudes. En fonction de celles-ci, nous avons pu établir un ordre de force afin de pouvoir opposer tous ces jeunes uniquement sur leur niveau."

Avec ce nouveau système, il n’est donc pas rare de voir un jeune de 10 ans affronter un autre de 15 ans, par exemple. Et les objectifs sont nombreux. "Ce type de tournoi permet aux jeunes de se rencontrer et de se côtoyer, poursuit Cédric Dumont. Lorsqu’ils seront amenés à participer à des joutes en compétition, ils auront déjà ainsi acquis une certaine expérience. Ensuite, les placer par niveau leur permet de s’amuser davantage et donc de passer un bon moment."

Flash mob à midi

La journée de ce dimanche à Léglise clôture une série d’événements similaires qui se sont tenus dans la province durant cette année scolaire pour plusieurs centaines de jeunes joueurs de 7 à 17 ans, à Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Martelange.

Si la formule du tournoi amateur pour jeunes a été la même partout, chaque club était libre d’organiser l’accueil à sa façon. À Léglise, deux animations inédites ont ponctué cette journée.

Sur le coup de midi, le club de Léglise a proposé un flash mob sur base des mouvements typiques réalisés en badminton. "Cela fait quelques années que nous souhaitions mettre en place un échauffement différent, explique Cédric Dumont. L’idée de le faire sur de la musique, en proposant une chorégraphie unique sur les mouvements propres à ce sport est née."

Enfants, ados et même adultes se sont prêtés au jeu. De là à garder cet échauffement dans le futur ? "Non, ce n’est pas le but, poursuit le président . Il faut pouvoir diversifier ses échauffements et garder celui-ci serait lassant. Mais nous pourrions le ressortir à l’occasion, lors d’un prochain événement."

Du break dance pour enflammer le hall

La deuxième animation a été proposée en milieu d’après-midi. Les Lascars Crew, groupe de breakers de Marche-en-Famenne est venu y faire une démonstration.

Un groupe habitué des concours nationaux et internationaux où ses membres ont déjà remporté de nombreuses médailles. "C’est un sport physique, technique et qui permet de jouer en solo et en groupe comme le badminton, précise Cédric Dumont. Avec cette démonstration, on a voulu montrer aux jeunes badeurs le résultat d’un entraînement régulier et l’intérêt de se mesurer à d’autres lors de compétitions tout en s’amusant."

Depuis la crise sanitaire, la pratique du badminton a pris un réel essor en province de Luxembourg. Un sport qui demande une grosse dépense d’énergie physique où le cardio est important.

Avec de telles journées amicales, l’objectif principal est de donner l’envie à tous ces jeunes de participer à des compétitions officielles afin de progresser davantage dans leur passion.