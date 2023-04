2 200 signatures contre les éoliennes à la Baraque de Fraiture

L’enquête publique concernant le projet éolien dans les communes de Lierneux et Manhay, sur le plateau de la Baraque de Fraiture, projet comptant cinq éoliennes, vient de se terminer lundi. Le dossier était consultable dans les communes de Lierneux et Manhay, évidemment, mais également à Houffalize, La Roche-en-Ardenne et Vielsalm. Rapidement, des opposants au projet ont fait valoir leurs arguments, multipliant informations, rencontres, messages via le net notamment.