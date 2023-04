Non, les grenouilles ne remplaceront pas les ordis de Denis Collard

Toutes nos excuses pour les sympathiques batraciens et à tous leurs supporters, qu’ils soient de Paliseul ou de Bertrix en particulier: les grenouilles ne vont pas remplacer les modèles météo de Denis Collard ou de tout autre météorologiste. Nous avions fait de cette sympathique bestiole (la grenouille), symbole de Paliseul, l’objet de notre poisson d’avril, scénario auquel s’était prêté bien volontiers notre Monsieur Météo, Denis Collard qui a le sens de l’humour. "Au-delà de cette petite plaisanterie bien sympathique parce que la grenouille restera la mascotte des météorologistes, je crois qu’il était important d’attirer l’attention sur les défis climatiques qui nous attendent. Et quand on voit comment cela évolue, quand on lit les conclusions du rapport du GIEC, je pense malheureusement qu’on ne pourra pas se contenter d’un bocal et d’un batracien pour élaborer nos modèles météo. Il faudra en revanche des appareils de plus en plus sophistiqués et puissants pour mettre en place des prévisions qui vont tenir compte des bouleversements que nous vivons pour prévenir à temps quand un gros événement arrive qu’il s’agisse d’une inondation exceptionnelle ou d’une terrible sécheresse", explique Denis Collard.