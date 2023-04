L’or bleu de la commune d’Attert placé sous la surveillance d’Idelux

C’est assez rare que pour le souligner, Josy Arens, bourgmestre depuis 28 ans, était absent à la séance de conseil. C’est l’échevin Tassigny qui l’a présidéeJ. Les conseillers ont examiné la convention de l’intercommunale Idelux Eau à intervenir entre la Commune d’Attert et l’intercommunale, présentée par l’échevin Jean-Marie Meyer. Cette convention fixe les modalités d’exécution pour les missions principales de surveillance, de maintenance et de dépannage en électromécanique sur une douzaine d’ouvrages. Il s’agit de la station de pompage de Tattert, du réservoir de Thiaumont, de la station de pompage, du puits et du réservoir de Metzert, du puits de Post, de la station de pompage de Schockville bas, du réservoir de Schockville haut, du puits de Rodenbusch, du surpresseur de Parette, du réservoir de Nobressart et du surpresseur d’Heinstert. Les prestations principales sur une année normale d’exploitation seront de 26 000 € HTVA, les prestations annuelles ponctuelles de 5 000 € HTVA.