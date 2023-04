Les auteurs et éditeurs de la province de Luxembourg en nombre à la Foire du Livre à Bruxelles

Dont 120, soit 10%, sur ceux du Service du Livre Luxembourgeois, et des éditions Weyrich ou Mémory. Il n’y a pas à dire, le livre a la cote chez nous ! Et aussi auprès d’un public qui est au départ très éloigné de la lecture, tels les apprenants de la formation d’alphabétisation de Lire et Écrire Luxembourg.

Un collectif à l’initiative duquel des écrivains belges ont accepté d’écrire des romans courts, réunis dans la collection La Traversée aux Éditions Weyrich, dans un style accessible aux lecteurs adultes débutants.

Un projet qui n’a pas laissé la Foire du Livre insensible, qui a convié Lire et Écrire à le présenter vendredi. "On proposera en juin à Ixelles l’exposition qu’on a présentée à Barvaux il y a peu, note Nathalie Husquin, de Lire et Écrire. On a eu une réunion à cette fin entre autres une personne de l’organisation de la Foire. Très sensible à notre démarche, elle nous a invités."

"Autant une expérience humaine que d’écriture"

Nathalie Husquin était accompagnée de deux autrices de La Traversée, Catherine Barreau et Patricia Hespel.

"La richesse du projet, c’est qu’il s’agit autant d’une expérience humaine que d’écriture, insiste Patricia Hespel (L’Écharpe Rose). Écrire pour un public éloigné de la lecture, implique de déconstruire sa manière d’écrire habituelle pour apprendre à raconter autrement. C’est à la fois contraignant et stimulant. Le fait que les apprenants soient associés aux différentes étapes d’avancement du roman fait du processus d’écriture une expérience collective, d’habitude une activité solitaire. J’ai fort apprécié les échanges avec les classes avant, pendant et après la rédaction du livre. Les apprenants sont un public généreux, concerné et désireux d’apprendre et de comprendre. Je réitérerais l’expérience avec plaisir."

La Traversée compte déjà 30 ouvrages. Au vu de la motivation aussi des auteurs, il ne fait aucun doute qu’ils seront encore plus nombreux dans les rayons de la Foire dans douze mois, à la plus grande joie des nouveaux accros de lecture.