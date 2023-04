Le tatouage considéré comme un art (vidéo)

Samedi, sur le coup de midi, la foule était au rendez-vous de la onzième édition de la convention Arlon Tattoo Show. Une file s’étirait déjà sur le trottoir de la rue du Parc des Expositions, plus une place n’était disponible sur le parking de la Maison de la culture. "Nous attendons plus de 3 000 entrées sur l’ensemble du week-end", projette Mélina Sala, une des deux responsables de l’ASBL True to You, organisatrice de l’événement. "Aujourd’hui, le monde du tattoo revendique une approche bien différente de celle de la génération de nos grands-parents, qui cataloguaient les tatoués dans le monde des repris de justice, des chauffeurs routiers, des marins ou des mafiosi."

"Le tatouage, c’est ma vie, affirme avec conviction Germain Cools, un Liégeois à l’origine de la création de l’ASBL True for You. Depuis mon premier café au petit-déjeuner, jusqu’au moment où je me couche, je pense tattoo. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les différentes conventions et événements ou simplement en allant boire un verre avec des potes, notre communauté se passionne pour ce que nous considérons comme un art. Certains sont dingues de peinture et courent les musées, les expositions et les vernissages. Nous, c’est la même chose, mais notre passion, ce sont les magnifiques œuvres que les artistes tatoueurs nous proposent." Les tatouages n’atteignent pas encore les montants astronomiques du marché mondial de la peinture, mais se faire tatouer n’est pas donné à toutes les bourses. À Arlon, il faut compter 80 € pour que le tatoueur sorte son aiguille pour son premier point, certains dessins demandant un investissement allant jusqu’à 30 000 €.

Les aiguilles s’agitent sur des corps parfois bien dénudés

Dans les allées du hall polyvalent, les badauds s’arrêtent devant des stands où les tatoueurs sont affairés, aiguille en main, sur des corps parfois bien dénudés. L’après-midi et le soir, des shows et des concerts sont prévus pour les aficionados. "Notre ASBL organise aussi d’autres événements, se plaît à souligner Germain Cools, notamment la convention Tox Cit’Ink du Country Hall de Liège qui se tiendra les 2 et 3 septembre, mais c’est à Arlon que nous nous sentons le mieux. Chez vous c’est plus cool, plus décontracté." Le succès du tattoo passe aussi par l’évolution des mentalités dans le domaine professionnel. "Il n’y a pas si longtemps, se souvient Germain Cools, les employeurs étaient très hésitants quand un tatoué se présentait devant eux, surtout dans l’administration. Il y a quinze ans, je me suis présenté à un concours pour rentrer dans la police. On m’a fait comprendre que mes bras et mes mains tatoués posaient un problème. Aujourd’hui, ce n’est plus rare de voir un policier tatoué. Le tatouage est rentré dans les mœurs. Je suis tatoué sur tout le corps et je suis commercial. Cela ne me pose aucun problème, mais j’avoue que, malgré mon envie, je ne me tatoue pas le visage de peur que cela n’ait des répercussions dans mon travail."