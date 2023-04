Partie prenante dans le projet, le professeur Delmotte des Facultés agronomiques de Gembloux. Quatre sites avaient été choisis pour cette réintroduction: Arbrefontaine (Lierneux), Buzenol (Etalle), Lacuisine (Florenville) et Rocherath, commune de Bullange dans la communauté germanophone du pays.

Les territoires retenus devaient répondre à plusieurs critères comme comporter des massifs forestiers, des zones herbagées et, l’oiseau étant omnivore et charognard, un terrain d’immondices, chose courante à l’époque.

50 oiseaux

Au total, jusqu’en 1980, 50 oiseaux sont ainsi réintroduits, d’abord dans de grandes volières avant d’être remis en totale liberté.

Premiers constats de cette réintroduction: le grand corbeau est resté très proche de la zone où il avait été replacé. Si certains travaux forestiers ont parfois perturbé cette constante, elle est restée de mise. La réintroduction a été payante.

En 1980, une première nidification est constatée dans la vallée de la Semois. Elle fait l’objet d’une observation attentive. Depuis, les grands corbeaux reprennent possession du territoire. En 2010, AVES, la branche ornithologique de Natagora, avance, dans son atlas, un nombre de couples allant de 60 à 87 et ce pour la Wallonie uniquement. Aujourd’hui, les spécialistes s’accordent sur un chiffre de plusieurs centaines.

Mauvaise presse

Le grand corbeau n’a jamais eu très bonne presse. Au XVe, dans sa Ballade des pendus le poète François Villon évoque ces corbeaux qui s’attaquent aux yeux de malheureux pendus.

Charognard, l’oiseau impressionne et fait parfois peur étant associé à la mort et, de facto, au malheur. Il est chassé et disparaît presque totalement de notre pays à la fin du XIXe, même si certains font état de la présence d’un couple dans la région d’Orval aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, le nombre de grands corbeaux diminue sensiblement au début du XXe avant de revenir en force dans les années 1950. Aujourd’hui le grand corbeau a repris sa place sur notre continent. C’est le seul passereau présent partout dans l’hémisphère Nord.