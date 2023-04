Météo: Denis Collard troque son ordi contre des grenouilles malines

Grenouille, mais pas si nouille que ça

Alors, il a décidé d’anticiper: "Autant s’y préparer tout de suite. Il est clair que dans un avenir plus ou moins proche, je n’aurai plus accès aux modèles climatiques modernes. Je me suis donc plongé dans des traités de météorologie d’avant la révolution industrielle et là j’ai tout compris: nos anciens qui pouvaient prédire le temps avec une redoutable précision avaient recours aux grenouilles. C’était infaillible. La solution à nos problèmes à venir était là devant moi et tout m’a semblé limpide comme la pluie que les batraciens apprécient tant. J’allais me lancer dans l’élevage des Pelophylax Lessonae, une race incroyablement maline qu’on appelle aussi communément grenouille verte", annonce avec fierté le scientifique.

"La grenouille de Paliseul, c’est comme une Einstein palmée !"

Encore faut-il les trouver ces grenouilles intelligentes supposées remplacer l’intelligence artificielle ! Pour cela, Denis Collard s’est rendu à Paliseul dont le sobriquet des habitants est justement... la grenouille. Là-bas, beaucoup de commerces et associations font référence à ce batracien particulièrement malin et très fute-fute.

"Il paraît que ce sobriquet vient de ce qu’il pleut très souvent à Paliseul et que ces précipitations ne gênant pas les habitants, on les a baptisés"les grenouilles". Je n’en crois pas un mot. Il ne pleut pas plus là qu’ailleurs dans la province. Tout cela, c’est pour nous enfumer, pour protéger le secret gardé jalousement par les Paliseulois: leurs grenouilles sont des sortes d’Einstein palmées", dit encore le météorologiste qui n’est pas dupe.

Et preuve qu’on ne lui fait pas et qu’il ne raconte pas de carabistouilles, il est allé scruter, en catimini, les mares et étangs paliseulois. Et là, stupéfaction, il a pu photographier non pas une Pelophylax Lessonae, mais une sorte de grenouille inédite ne vivant qu’à Paliseul. Il s’est renseigné auprès de Natagora et de l’Institut royal des Sciences naturelles à Bruxelles. La réponse lui est revenue plein d’enthousiasme: "Ce type de grenouille qu’on cherche depuis le haut Moyen Âge, en vain, existe donc bel et bien !", s’est exclamé le batracienologue en chef de l’institut. Fou, ça !

Cette race si rare est une Pelophylax Palijusae, une sorte de grenouille très très maline, surnommée familièrement Supra malinae Palijusaes par des grenouillologues avertis.

Baudetstinouillettes ou grenouillibaudettes ? M. Météo se tâte encore

"Je compte bien vendre mes grenouilles formées à travers le monde puisque la crise climatique touche toute la planète. Les grenouilles de nos contrées résisteront à tout cela, sans artifice, sans dopage. C’est une nouvelle race que je suis carrément en train de mettre au monde. Je compte l’appelée Baudestinouillette ou grenouillibaudinet. Faudra voir.", conclut-il fièrement.

Ne faisant ni une ni deux, Denis Collard s’est replongé non plus dans les mares et les étangs de Paliseul, mais cette fois dans de très savants ouvrages sur ces batraciens et, après avoir regardé pendant des heures des tutoriels sur YouTube, Monsieur Météo sait à peu près tout sur ces bestioles sympathiques et surtout comment les apprivoiser.

"Pas facile de monter à une échelle avec des palmes, essayez et vous verrez!"

"J’ai réussi à ramener à Bertrix un couple dont j’espère avoir bientôt des tas de petits. Je les avais mis dans la mare de mon jardin mais il perturbait le voisinage durant les nuits d’accouplement. Oui, je parle bien ici de mes grenouilles. J’ai donc dû me résoudre à lui aménager un vivarium spécial dans mon salon, à côté de ma télé pour pouvoir lui passer de temps en temps le Jardin extraordinaire. Je vais commencer son apprentissage, annonce-t-il fièrement. Le plus compliqué, ajoute-t-il, c’est de faire grimper mes grenouilles à une petite échelle. Avec leurs petites papattes palmées, elles sont mignonnes, mais c’est pas très pratique. Vous avez déjà essayé, vous, de monter sur une escabelle avec des palmes ? Je ne vous le conseille vraiment pas. C’est casse-figure. J’ai essayé et oui, regardez, là, le gros bleu que j’ai à mon genou ! Non, ce n’est pas marrant... J’ai mal à mon genou, comme dit François Damiens. " se plaint Denis Collard en exhibant un genou meurtri.

Mais Monsieur Météo, jamais à court d’idées, a trouvé la solution. Fallait y penser ! Un petit pas pour la grenouille mais un grand pour toute l’humanité: "J’ai collé du papier antidérapant sur les échelons, dit-il fièrement. Dingue ça ! "C’est mieux, mais elles ont encore peur. Tout comme quand je crie très fort sur elles parce qu’elles s’emmêlent les pattes, elles paniquent et redescendent vite. Ce n’est pas tous les jours facile", souligne-t-il encore. "Ceux qui croient que chez la grenouille, même la plus maline, c’est inné de monter à l’échelle, se gourent complètement !", ajoute M. Météo passablement énervé de les voir encore rater leur escalade. Bardaf!

Un fromage qui pue vraiment très fort

Dès qu’elles réussissent un exercice, le Bertrigeois leur donne une petite mouche en guise de récompense. "J’ai dû acheter un fromage qui pue très très fort pour attirer un maximum de mouches, même en hiver, précise-t-il. Et les progrès sont énormes. "Bon, ce n’est pas encore aussi précis que les bulletins météo, mais je sens qu’on touche à quelque chose de très prometteur. D’ici 3 ou 4 semaines, je pense pouvoir faire des prévisions à 6 ou 8 mois avec une précision redoutable alors qu’avec les moyens pointus d’aujourd’hui, on est fiable de 5 à 7 jours !"