Action est pris ici au sens social, action et engagement dans la société.

C’est Anne Binet et son ASBL d’éducation permanente CEPPST au syndicat FGTB en Luxembourg qui ont eu l’idée de ce premier festival du film engagé en terre gaumaise.

"Le Covid a un peu cassé l’élan des gens pour les réunions, les rencontres. Nous avons eu alors l’idée de créer ce Festival Action ! pour attirer de nouveau le public vers les salles de cinéma et leur montrer des situations de vie, des parcours d’engagement", explique Anne Binet.

Benoît Mariage en parrain du festival

Ce festival sera aussi l’occasion au public présent de débattre avec les réalisateurs et d’exprimer leurs émotions, leur ressenti.

"On veut retisser du lien social", dit Anne Binet.

"Il n’y a pas de véritable festival de film social ici en Wallonie. On avait envie de mettre à l’honneur des réalisateurs belges qui s’engagent et offrent un cinéma porteur de sens", ajoute Christelle Thomas, chargée de communication à la FGTB Luxembourg.

Et ces réalisateurs ne sont pas des moindres puisque Benoit Mariage, né en Gaume et réalisateur humaniste bien connu, présentera en avant-première, le jeudi 13 avril dès 19 h 30, son tout dernier film Habib, la grande aventure (un jeune acteur qui rêve de théâtre et cinéma, ne décrochant presque jamais un rôle sauf le jour où il joue le rôle de gigolo aux côtés de la grande actrice Catherine Deneuve). Un débat suivra à 21 h 30 avec le réalisateur.

Le lendemain vendredi 14 avril, toujours au cinéma Patria à Virton, les frères liégeois Luc et Jean-Pierre Dardenne, papes du cinéma social et doublement étoilés au Festival de Cannes, seront présents en fin de matinée puis encore à 15 h pour débattre avec les classes scolaires de leur dernier long-métrage, T ori et Lokita. L’histoire d’un jeune garçon et une adolescente africains affrontant leur difficile exil.

Attention, ces deux séances avec les frères Dardenne sont sold-out car uniquement réservées au public scolaire.

L’extrême droite en question

Le festival Action ! au Patria se poursuivra le vendredi 14 avril à 17 h par la projection le film La Cravate, un documentaire de Mathias Théry et Étienne Chaillou sur la montée de l’extrême-droite en France.

"Nous aurons aussi droit à une projection d’une capsule vidéo réalisée par des jeunes de la région. On leur a laissé le champ libre. Ils ont travaillé sur le thème de la montée de l’extrême droite", disent encore les organisateurs de la CEPPST (FGTB).

Ensuite, à 19 h 30, sera projeté le film L’employée du mois, de Véronique Jadin, un thriller social racontant comment l’employée modèle d’une entreprise de vente de produits nettoyants, tombe dans le drame lorsqu’elle veut réclamer sa première augmentation à son chef.

Enfin à 21 h, sera proposé le dernier film du festival: La Syndicaliste, film de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert. Ce film raconte l’histoire vraie de Maureen Keaerney, déléguée syndicale chez Areva, qui a été lanceuse d’alerte en prenant de grands risques.

Ce 1er festival du film engagé aura peut-être une suite en 2024, en fonction du succès de cette première édition.

Entrée par film: 6 €. Le pass complet du festival: 20 €

Programme ceppst.be/action. Réservations des places au 063 582028 info@cinepatria.be