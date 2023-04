Le conseil provincial vient de renouveler le contrat de gestion de cette ASBL pour une durée de trois ans, assorti d’une aide équivalente à 50 000 € par an. Seul le groupe MR s’est abstenu, regrettant que ce contrat de gestion engage déjà la prochaine législature.

Voilà l’occasion de présenter cette Maison des associations et l’aide qu’elle peut apporter aux ASBL de la province.

Pour les bénévoles, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver dans les obligations légales, la mise en conformité des statuts, les dépôts de comptabilité… Cette Maison des associations peut les aider et les accompagner.

Elle accompagne également les porteurs de projet.

170 ASBL aidées en 2022

"En 2022, plus de 170 ASBL et 22 porteurs de projet ont fait appel à cette association", rapporte le député provincial Stephan De Mul. Une belle augmentation par rapport à l’année 2021 marquée par la pandémie de Covid-19.

La Maison des Associations et du Volontariat organise et propose également des formations à destination des associations. Cela leur permet de se former, par exemple, à la gestion de conflits ou à acquérir des connaissances en comptabilité.

Des séances d’information peuvent être organisées aux quatre coins de la province, en collaboration avec les Communes.

Des permanences sont tenues au siège de l’association, à Bastogne, pour accueillir, guider et conseiller les associations et les porteurs de projets.

Pour en savoir plus: www.quartiers-de-vie.be/la-maison-des-associations-et-du-volontariat (le site web nécessite une mise à jour) ou Facebook : Maison des Associations et du Volontariat de la Province de Luxembourg.