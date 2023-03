L’une d’entre eux, Yvonne Fraiture, s’est éteinte à l’âge de 92 ans ce 28 mars. Il faut dire qu’Yvonne Fraiture était un monument. Depuis la nouvelle d’ailleurs, les hommages pleuvent la décrivant comme gentille, généreuse, franche et honnête, mémoire de Houffalize. Elle était amie, confidente, souvent appelée "Bobonne" par ses proches et autres personnes de son entourage.

Dotée d’un don qui a soulagé plus d’une personne

Veuve de René Dubourg, le couple comptait six enfants dont un garçon et cinq filles. S’en sont suivis de nombreux petits-enfants, constituant ainsi une grande famille. Yvonne Fraiture comptait de nombreux amis et était un personnage emblématique de la place Roi Albert, où elle habitait. "Pour les habitants de son Houffalize, c’était Bobonne en mode affectueuse, affirme Daniel Rob, son voisin d’en face et ami. Yvonne était dotée d’un caractère fort, elle avait des avis bien tranchés mais cela ne l’empêchait pas d’être naturellement enjouée, avenante et bienveillante."

Malgré un problème physique récurrent, Bobonne traversait le temps tout en restant optimiste. "Chez Gérard, son magasin de prédilection de grande proximité, elle était une personnalité que les autres habitués avaient plaisir à rencontrer", reprend Daniel Rob. Yvonne Fraiture était également dotée d’un don, ou plutôt d’un secret, celui de signer les personnes souffrantes de brûlures et autres maux. "Qu’on y croit ou qu’on n’y croit pas, on ne se rend pas toujours compte du travail que font ces personnes-là, dit encore son voisin. Elle l’a fait pendant des années mais c’était un lourd travail. Certains lui téléphonaient à minuit et elle a toujours répondu aux appels. Et nous connaissons tous la règle, on ne doit jamais dire merci. Maintenant qu’elle n’est plus là, c’est l’occasion de le faire", dit-il encore.

Indissociable de la place Roi Albert

C’est au n° 17 de la place Roi Albert qu’Yvonne habitait. C’est dans cette maison que certains pêcheurs, sous la houlette de Maître Charlie, son fils aîné, ont installé leur QG à une certaine époque. "C’était un endroit où pas mal de personnes passaient boire leur tasse de café comme cela se faisait autrefois dans les villages, explique encore Daniel Rob. Elle était très populaire, une figure de Houffalize qui a traversé pas mal d’événements et que donc, beaucoup connaissaient."

À une autre époque, ce "havre hospitalier" a également été le relais de premier plan pour le légendaire autobus Athus-Liège qui, outre les passagers, transportait aussi des colis. Un relais café et colis dans lequel elle assurait également un service de renseignements irréprochable des horaires de bus pour les autochtones ou pour les touristes en villégiature dans la localité. C’est tout un pan de l’histoire de la mobilité Houffaloise qui a donc tiré sa révérence. Yvonne Fraiture était également l’une des dernières survivantes à avoir connu l’Offensive des Ardennes. Nul doute qu’elle manquera à beaucoup et que son absence se fera fortement ressentir. Un dernier au revoir est prévu en l’Église de Sainte-Catherine à Houffalize ce vendredi 31 mars à 14 h.