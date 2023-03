Une Tour Eiffel haute de 16 mètres sera brûlée à Habay

Un travail de longue haleine pour la dizaine de membres de l’association. "Le président a eu l’idée de la tour Eiffel en octobre et la réalisation des plans a débuté en novembre ainsi que la réalisation d’une maquette à l’échelle 1/30e. Il fallait ensuite abattre les sapins, les débarder, les amener sur place avant de passer à la construction en tant que telle", détaille Philippe Halbardier, l’un des membres des Maîtres du Grand feu qui sont associés au Grand feu de Bouge (Namur).

Un montage en trois étapes dont les parties hautes auront nécessité l’intervention de machines. "Chaque étage a été construit. Une petite grue a permis de placer le second étage sur la base. Puis un camion-grue a terminé le montage avec le troisième étage. On a retenu notre souffle. Il ne fallait surtout pas que tout s’écroule. Nous avons renforcé la base et fixé la tour avec des câbles pour qu’elle résiste aux rafales de vent. On ne peut pas dire que la météo nous a épargnés", poursuit Philippe Halbardier.

Un édifice qui sera brûlé ce samedi 1er avril à partir de 20 heures sur la place de la Liberté à Habay, où un chapiteau sera installé pour manger un morceau et se désaltérer.