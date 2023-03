Une conférence donnée par Franz Clément à Heinstert sur les légendes de la Forêt d’Anlier

L’auteur va présenter le livre paru en novembre 2021 intitulé Légendes de la Forêt d’Anlier. Dans ce cadre, la conférence portera sur les racines religieuses des légendes régionales. On y verra quelles étaient les croyances ancestrales, les différentes religions ayant parcouru la région, les superstitions. L’auteur donnera des illustrations précises dans des villages de la région et fera part de personnages tantôt imaginaires, tantôt ayant réellement existé. Globalement, l’auteur montrera comment la religion au sens large imprégnait la vie jusqu’aux débuts du XXe siècle et comment elle est entrée dans des récits légendaires.

Connaissez-vous les méchants chevaliers de Bodange, le sergent aux prises avec les forces du mal à Habay-la-Vieille ou le saint voyageur d’Heinstert ?

Franz Clément est né à Saint-Mard le 29 avril 1969. Ancien bourgmestre de Martelange, il est docteur en sociologie, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Il exerce son activité professionnelle de chercheur en sciences sociales à Esch-Belval au Liser (Luxembourg Institute of Socio Economic Research).

Entrée: 5 €. Informations: M. Thomas 063/217 745