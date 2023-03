Luxembourg : découvrez quelles Communes conserveront, éteindront ou limiteront l'éclairage public

Une majorité pour l’extinction limitée

Premier constat, on remarque que sur les 44 Communes de notre province 17 ont choisi l’option visant à éteindre purement et simplement l’éclairage public entre minuit et 05 h 00 du matin (y compris les week-ends). 25 ont aussi opté pour la mesure initiée par Ores, mais demandent que l’éclairage soit allumé en permanence durant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche ainsi que les jours fériés. Enfin, seule Commune du classement à maintenir l’éclairage public allumé en permanence : Bertrix. Les baudets, qui accueillaient Viva for Life en décembre dernier, ont choisi de rester sur leur premier choix en conservant un éclairage sans interruption, 7 jours sur 7. Précisons que la Commune d’Attert doit encore se pencher sur la question. Celle-ci sera abordée lors du conseil communal du lundi 3 avril.

Plusieurs Communes pour une même option

Lorsqu’on regarde d’un peu plus près, on constate que certaines Communes limitrophes ont opté pour la même option. C’est notamment le cas des Communes du Sud Luxembourg. "Nous avons discuté ensemble et nous avons trouvé qu’il était plus malin de rendre une décision unanime pour une même zone. C’est pour cela que Messancy, Musson, Saint-Léger et Aubange ont opté pour la troisième option avec une extinction limitée", explique François Kinard, le bourgmestre d’Aubange.

Dans le Centre Ardennes, il y a de tout, mais parfois des nuances comme à Herbeumont où le conseil communal a voté pour l’option numéro 2 qui prévoit l’extinction totale entre minuit et 05 h 00 du matin, week-ends compris. "On conserve cette option, mais on se réserve le droit de modifier au cas par cas. Par exemple, lors d’un week-end festif, nous pourrions demander à Ores d’activer exceptionnellement l’éclairage public pour assurer la sécurité de nos citoyens", ajoute Catherine Mathelin, la bourgmestre de Herbeumont.

A priori, cette prolongation de la mesure d’extinction de l’éclairage public n’a pas de date de fin connue. Les Communes entretiennent malgré tout un contact privilégié avec Ores qui reste ouvert à la discussion en cas de besoin. D’autres bourgmestres regrettent notamment qu’une telle décision ne soit pas prise collégialement au niveau provincial. "Il aurait été sans doute plus logique de voter pour une seule et même option pour l’ensemble de la province. Cela aurait été beaucoup plus simple pour le citoyen et peut-être même encore plus économique", observe Benoît Lutgen, le bourgmestre de Bastogne. De manière globale, la criminalité n’a pas sensiblement évolué avec cette extinction.