Le conseil communal de Bertrix adopte les nouvelles stratégies du GAL

Comme nous l’avons largement développé récemment lors de la réunion du conseil communal d’Herbeumont aussi concerné tout comme les communes de Paliseul, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Vresse-sur-Semois et Wellin, nous nous attacherons uniquement à l’aspect financier de ce projet et ses sept nouvelles stratégies.

C’est ainsi qu’au niveau de la coordination on retrouve un montant de 342 000 €, pour le domaine agricole 406 307 €, pour l’action sociale 413 050 €, pour le tourisme et patrimoine 339 800 €, pour la filière bois 118 840 €, pour le domaine énergie 112 440 € et pour la coopération sapins de Noël un montant de 51 920 €. La part communale annuelle pour Bertrix s’élève à 6 824 ; 22 €. Unanimité au niveau du vote.

Quatre propositions de la minorité en débat

Les deux groupes de la minorité ont présenté quatre propositions qui n’ont pas toutes fait l’unanimité ou tout simplement l’objet d’un vote. Tout d’abord celle proposée par Léon Collin concernant la clôture des berges en pâtures avec l’envoi d’une motion à la ministre Tellier.

Nul besoin d’un vote comme le souligne le bourgmestre qui précise que les mesures nécessaires ont été respectées. Puis pour le conseiller de la minorité, la volonté de mettre sur le net les avis d’enquêtes publiques. Pour le bourgmestre Mathieu Rossignol, cette dernière proposition "ne sert à rien". "Cette surexposition attise la curiosité et risque d’aller trop loin dans la vie privée", des gens, plaide le maïeur.

Jean-Pierre Graisse (min.) s’inquiète des impacts de sécurité, de bruit ou de contrôle concernant l’organisation en juin des Boucles de Bertrix. Mathieu Rossignol justifie longuement la volonté du collège communal de maintenir cette organisation en démontrant que l’aspect sécuritaire avait longuement été étudié ou que des associations locales allaient pouvoir y installer des buvettes.

Seconde proposition de Jean-Pierre Graisse, la création de toilettes publiques sur le territoire communal. Opposition du maïeur qui justifie le refus par notamment des problèmes annexes liés à ces installations. Soulignant aussi que les initiatives privées sont chargées d’en installer lors de manifestations.

Évaluation du plan de cohésion sociale 2022

L’échevine et présidente du CPAS Vinciane Pierrard a longuement développé les actions menées à l’occasion de ce plan. Sans être exhaustif, on retiendra les sept points principaux de ce plan.

À savoir: une action potager solidaire visant à favoriser l’accès à l’alimentation, une action petit aménagement en continu et durable pour notamment l’aménagement du quartier de Géraud-pré, l’organisation d’une journée santé bien-être, une action de prévention de la violence, un projet "raconte ton bac", des ateliers interculturels et une action de sensibilisation à la différence.

Vinciane Pierrard ponctuera son intervention en détaillant une nouvelle action développée en 2023: une donnerie alimentaire frigo partagé. Un rapport d’activité voté à l’unanimité.