La Société royale horticole de Bertrix rejoint le club très fermé des centenaires

"Une connexion à nos racines"

C’est en ces termes que le ministre Willy Borsus a notamment justifié l’existence des cercles horticoles au sein des communes. "C’est aussi une belle manière d’établir une connexion à nos racines avec l’important souci de produire tout près de chez soi. Important aussi de pérenniser les aides malgré les complications administratives qu’elles engendrent tout en veillant à ne jamais maltraiter nos racines rurales", a notamment souligné Willy Borsus.

Tout en rendant hommage aux précurseurs en la matière, le bourgmestre Mathieu Rossignol a replacé l’existence des cercles horticoles dans un contexte plus large de rendre villes et villages plus agréables. "Je remercie les membres du cercle horticole pour leur volonté de changer nos mentalités face au changement climatique que nous connaissons. Changer aussi nos pratiques pour faire en sorte de conserver au mieux nos espaces naturels. C’est aussi à vous que nous devons le fait d’avoir une ville propre et fleurie", a-t-il relevé.

Un souhait: renouveler les cadres

Président de la Société royale horticole de Bertrix, Marc Pierson a brièvement retracé les étapes que le cercle horticole a franchies pour en arriver à son centenaire. "Nous ne détenons pas d’archives pour la période 1923-1929, mais bien pour la suite avec notamment pour 1930 la présidence de M. Basque, le trésorier M. Willième et le secrétariat assuré par M. Adam. Avec au départ une société mixte de jardinage et d’élevage. Après quelques années de concubinage, chaque société s’est dirigée dans des directions différentes. La section horticole, comme des abeilles, est partie butiner de fleurs en fleurs pour atteindre ses cent printemps", a-t-il relevé. Terminant son intervention, Marc Pierson a "exhorté ses troupes" en citant le président Kennedy: "Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour votre association et non pas ce que votre association peut faire pour vous."

Président de la Fédération provinciale d’Horticulture du Luxembourg, Francis Scholtès s’est longuement penché avec l’humour qu’on lui connaît, sur les différentes bonnes pratiques qu’il est nécessaire de respecter lorsqu’on se met à cultiver son jardin. Insistant notamment sur le fait qu’il faille s’adapter à la nature qui a toujours raison.

En fin de séance, les comptes 2022 de la fédération ont été approuvés à l’unanimité. Cela avant la remise des cadeaux aux lauréats des concours de façades fleuries et des potagers au sein des différents cercles horticoles de la province. Cadeau sous forme d’un imposant hôtel à insectes.

L’après-midi s’est clôturée par un goûter et une tombola.