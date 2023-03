La Commune de Rouvroy encourage la solidarité entre citoyens

Le conseil a également approuvé l’octroi aux groupements et associations d’une subvention complémentaire liée aux frais de sécurité pour les manifestations publiques. "Certaines associations nous ont informés qu’il était de plus en plus compliqué financièrement d’organiser un événement tant les demandes en sécurité et santé sont exigeantes. On vous propose leur verser maximum deux fois par an et par événement une aide de 20% des frais de gardiennage, plafonnée à 300 € sur présentation de la facture finale", explique Jérôme Petit.

Si les conseillers saluent le principe, ils s’interrogent sur le montant plafonné de 300 € qu’ils jugent plutôt bas par rapport à la somme que les associations doivent parfois payer. L’échevin des Finances a tenu à les rassurer. Cette première année servira de phase pilote pour être équitable avec tous les groupements, et le montant pourra être réévalué par la suite si nécessaire. Claudine Maudoigt, présidente du CPAS, a également rappelé l’existence de subsides communaux pour soutenir l’organisation d’événements.

Lutter contre la délinquance environnementale

Pour agir sur la gestion des déchets sauvages et le vandalisme, et en collaboration avec la commune de Virton, un agent constateur environnemental sera engagé grâce à une subvention de la Région wallonne. Il devra remplir sur les deux territoires des missions telles que la recherche et la constatation d’infractions comme le dépôt sauvage ou l’incinération en plein air. Un protocole sera conclu avec la Police pour accéder aux images de caméras de surveillance mobiles.