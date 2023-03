Des objets d’écrivains belges exposés au Palais à Arlon jusqu’à mi-mai (vidéo)

Au dernier étage du Palais, sabots, panier à chats, valise, cheval en bois… Des objets usuels mis au panthéon des vitrines. Pour l’amoureux des belles lettres, ces bricoles qui ont appartenu aux plus belles plumes de littérature belge révèlent bien des secrets.

L’expo invite au voyage dans le temps par l’anecdote et des QR codes mettent en contexte avec l’univers des écrivains. Cette expo est tout droit sortie des six kilomètres de couloirs et étagères des Archives et Musée de la Littérature (AML) qui a pour mission de collecter, recenser et mettre à disposition le patrimoine d’archives et de documents ayant trait à la littérature et au théâtre belges. Une armoire est aussi consacrée aux locaux: le talentueux et regretté Adamek. Aussi Armel Job qui rédige sur ces fameux cahiers Colruyt.

On aurait espéré trouver une pipe du père de Maigret, mais on se satisfera du crapaud de bronze qui accompagnait Émile Verhaeren, les sabots d’enfants de Marie Gevers, le cheval de Michel de Ghelderode, le siège de Thomas Owen…

L’expo a le mérite d’inviter à ouvrir les romans. Laurence Boudart, la directrice des AML, insiste sur le fait que la scénographie resitue les auteurs dans leur œuvre.

Bernard Caprasse, le président de l’association est heureux que cette expo passe par Arlon: "Nous devons décentraliser ce qui se passe à Bruxelles. Dans les régions rurales, nous sommes défavorisés par rapport aux subventions que nous recevons de la part CFWB. Arlon était une destination prédestinée."

L’expo est visible au Palais jusqu’au 14 mai et est gratuite.