Conseil communal de Florenville : Trinteler ne rime pas avec Chassepierre...

Dans le cadre du plan Ores, 140 points lumineux pour un montant de 75 000 € vont être remplacés sur Fontenoille, Sainte-Cécile, Chassepierre et le camping de Florenville. Camille Maîtrejean s’inquiète du suivi d’une demande de Marc Poncin qui souhaite pour Chassepierre le placement de lanternes plutôt que le système d’éclairage de rue habituel.

"Une réunion est prévue avec Ores dans les prochains jours expressément pour ce point", explique la bourgmestre Caroline Godfrin.

Après s’être abstenue, parce qu’elle n’a pas eu tous les éléments des dossiers, pour le remplacement de la toiture plate du futur bâtiment du CPAS et pour le rapport du plan de cohésion sociale, la minorité vote non pour le rapport annuel 2022 du développement rural.

Chassepierre relégué

Dans le cadre du développement rural, les prochaines concrétisations prévues sont, par ordre de priorité, les maisons de village de Sainte-Cécile et de Fontenoille, les zones de baignade de Lacuisine et de Martué et la maison Marci de Chassepierre (bâtiment attenant à l’école). Au nom de la minorité Camille Maîtrejean dénonce le fait que ce dernier projet soit relégué en queue de peloton au profit du pôle culturel sur le site Trinteler à Florenville (pour rappel, ce pôle culturel est le projet qui a été recalé pour l’obtention des subsides européens Feder) et s’étonne qu’on puisse aussi aisément interchanger des projets subsidiés. "C’est autorisé quand les projets concernés sont dans la même catégorie de priorité, ce qui est le cas ici", explique la bourgmestre.

La conseillère insiste: "Le dossier de Chassepierre n’est pourtant pas nouveau. Des activités sont organisées dans la maison Marci et malgré les bâches sur la toiture il y pleut à l’intérieur. A contrario, pour la ferme Trinteler (rachetée il y a une vingtaine d’années) la toiture a été refaite mais rien n’y est organisé."

"Nous avons avancé Trinteler dans le développement rural parce que nous avons déjà l’auteur de projet le dossier est déjà constitué", répond la bourgmestre.

"Après les travaux de l’intérieur de l’église toujours en projet depuis de nombreuses années, après la réfection du pont de Daviat toujours pas entamée, maintenant la maison Marci encore reculée, je comprends les habitants de Chassepierre qui ont le sentiment d’être laissés pour compte", conclut Richard Lambert.