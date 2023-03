Bertrix : l’ASBL "Sésame Ouvre-toi" a planté des fruitiers

Dans un cadre plus large.

Tout d’abord au niveau de l’ASBL "Sésame Ouvre-toi", Isabelle Cailteux rappelle les différentes structures mises en place pour cette intégration sociale et par le travail. "Nous avons une structure Perspective Lux qui s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans reconnus en situation de handicap qui se préparent à quitter l’école ou qui viennent de la quitter et qui veulent réfléchir à un projet d’avenir. Nous leur proposons un accompagnement pour élaborer un projet de vie et mettre en place des activités."

Sésame pour l’Emploi s’adresse à toute personne de 18 ans minimum reconnue en situation de handicap en province de Luxembourg et qui souhaite un soutien dans ses démarches de recherche d’emploi et/ou d’un suivi dans son emploi.

Sésame avec Toit quant à elle s’adresse à toute personne de 18 à 65 ans reconnue en situation de handicap et qui souhaite quitter le contexte familial ou institutionnel pour acquérir une autonomie résidentielle.

En ce qui concerne le projet communal de cette promenade des jets d’eau le long de laquelle ces plantations ont eu lieu, on pense déjà à l’installation d’une mare didactique, un pré fleuri, un petit amphithéâtre ou d’autres activités en collaboration avec le Centre culturel ou la bibliothèque.

On pourra aussi découvrir sur cette promenade des nichoirs, hôtels à insectes, haies sèches, aires de repos ainsi qu’une petite fontaine. Le tout agrémenté de panneaux didactiques pour informer sur la biodiversité.

Sésame, rue de la Moselle 7-9 à 6700 Arlon (063/211 846) ou sesame.arlon@mc.be