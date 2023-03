Arlon sera une scène lunaire du 3 au 7 mai 2023

Sébastien Cuvelier, le programme complet est dévoilé depuis quelques jours. Des nouveautés ?

Cette année nous allons investir trois lieux pas tout à fait inédits mais utilisés juste une fois il y a longtemps. Un concert pop-folk dans la salle des fêtes de l’ISMA, un lieu à l’atmosphère cozy, en lien avec l’esthétique musicale proposée. À vivre aussi, le concert de K.ZIA dans la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville, un lieu à la décoration très classique qui devrait détonner dans ce contexte soul/RnB. Et enfin, la plus grande nouveauté sera pour le dernier jour du festival. Nous lançons un concept faisant le lien entre le LAB (parcours de showcases gratuits chez l’habitant) et la soirée de clôture à l’Entrepôt. L’idée est de créer un lieu convivial, de rassemblement. Ce sera dans un ancien entrepôt industriel (le Comptoir des Glaces), auquel on se référera sous l’appellation "Les Halles d’Arlon".

Plus qu’insolite…

On a baptisé cet événement le BAL (comme le LAB vu dans un miroir) et on y proposera une expérience de concert très particulière. Un show immersif autour de l’image et de la musique électronique. On garde volontairement un peu le mystère quant aux détails de cette expérience, mais je pense que ça vaudra la peine d’être curieux !

En quoi les Aralunaires ont-elles un petit côté inédit et rafraîchissant ? Vendez-nous la chose à un public disons… non averti (encore) ?

Il n’y a jamais eu autant de musiques ! Et autant de manières d’écouter de la musique qu’aujourd’hui. Notre rôle est de servir de passeur, de filtre, de partager des coups de cœur afin de mettre en lumière des artistes qui selon nous le méritent. On trouve des lieux souvent inédits qui collent à leur art. On consomme la musique différemment: des petites jauges, une proximité avec l’artiste, une symbiose avec d’autres associations locales comme la Brasserie d’Arlon Coopérative, qui brasse une bière spécialement pour le festival.

"DITZ, sans doute un des meilleurs groupes de rock au monde actuellement"

Les moments forts et imparables qui s’annoncent certainement sur programmation ?

L’ouverture du festival à l’église Saint-Donat avec November Ultra et Benni sera sans doute un moment fort. Après l’annonce de l’affiche, November Ultra a remporté la Victoire de la Musique en France (révélation féminine), et on voit déjà un impact sur les ventes de billets. C’est une artiste très touchante. Tous ceux qui vont venir pour découvrir November Ultra vont être conquis d’entrée par Benni, une jeune artiste originaire de Vielsalm, à la sensibilité à fleur de peau.

Et côté rock ? Clin d’œil aux nostalgiques des anciennes Nuits de l’Entrepôt ?

Pour les amateurs de rock, il ne faudra pas rater la soirée du 5 mai à l’Entrepôt avec Eosine, une jeune formation wallonne qui vient de remporter le Concours Circuit.

À voir aussi, trois groupes anglais actuels particulièrement affûtés, dont les incroyables DITZ, à la croisée du post-punk, du noise rock et du hardcore. Je pense sincèrement que DITZ est un des meilleurs groupes de rock au monde actuellement et ils ont une réputation de bêtes de scène.