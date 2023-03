Tout part de l’initiative de trois amis gaumais il y a dix ans. Passionnés par les cors des Alpes, Jean-François Claisse, Didier Depienne et Daniel Hubert ont créé le trio des "Coralpins gaumais"

Trois autres musiciens les ont rejoints depuis lors: Guy Mangers, Pascal Czeladka et Denis Muller.

Ces musiciens véhiculent leur passion du cor alpin dans différents endroits de Gaume mais aussi bien loin. "N ous avons été sonner le cor au… Costa Rica en 2017", explique Didier Depienne, président du groupe des Coralpins gaumais.

Rondo géant le dimanche

À force de faire des prestations en Suisse, en France, en Allemagne, nos Coralpins gaumais ont eu l’idée de lancer une invitation réciproque à leurs amis européens. Surtout que la Belgique est un pays où ces sonneurs se produisent rarement.

C’est ainsi qu’est née l’idée de ce grand rassemblement, en Gaume, de 140 sonneurs venus de 6 pays européens: France, Allemagne, Suisse, Italie, Luxembourg, Belgique.

Avec le soutien du Rotary de Virton, du Parc naturel de Gaume et de la Maison du tourisme de Gaume, ce grand événement est prévu pour le we de Pentecôte des 27 et 28 mai prochains. Une très belle manifestation que tous ces partenaires préparent depuis un an et demi.

Didier Depienne: "Nous organiserons ce festival de cors alpins dans la vallée de Rabais (Virton) qui peut contenir plusieurs centaines de personnes, avec le samedi soir, sous chapiteau (sur le site du champ de foire), des prestations de quelques morceaux par chaque groupe.

Et le dimanche après-midi, autour du lac vers 16 h, il y a aura un rondo géant de tous les sonneurs rassemblés en demi-cercle autour du lac de Rabais. Ils joueront de concert cinq à six morceaux connus de tous."

Pour donner plus de solennité, des lanceurs de drapeaux suisses emmèneront un cortège jusqu’au lac de Rabais, avec des sonneurs de toupins (cloches), escortés des Géants de Virton, le Djean et la Djeanne.

Aux 4 coins de la Gaume

L’originalité de cette rencontre internationale des joueurs de cors des Alpes est renforcée par la présence de sonneurs qui iront jouer sur différents sites naturels de la Gaume: dès le samedi 27 mai à 16 h à Virton, Saint-Mard, Orval, Florenville, Torgny, Gérouville, Montauban, Rossignol ainsi qu’Avioth et Montmédy en France.

Le dimanche matin à 10 h, les cors alpins se feront entendre lors d’offices religieux à Virton, Saint-Mard, Chassepierre et Saint-Léger. Ainsi que de nouvelles prestations "apéritives" du dimanche matin à Gérouville, Florenville, Orval, Torgny et Avioth.

Ce 10e anniversaire du groupe des Coralpins gaumais restera dans les annales, c’est certain.

Ajoutons que c’est l’artiste majeur de la Gaume, Jean-Claude Servais, auteur et dessinateur, qui a dessiné l’affiche de l’événement.