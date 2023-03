1 150 élèves au Salon "Objectif Métier" (vidéo)

Un salon avec diverses missions

Sur la journée, pas moins de 1150 élèves de fin de primaire et début de secondaire ont déambulé dans les allées de la halle "Entre 16h et 17 h 30, ce sont déjà 500 personnes qui sont présentes sur le site, précise Sabine Vandermeulen. Libramont est bien évidemment choisie pour son emplacement central en province de Luxembourg et la période du mois de mars n’est pas choisie au hasard ; c’est le bon moment en termes d’orientation pour de nombreux étudiants. Si un tel salon a été initié il y a plus de six ans, c’est surtout pour répondre à une réelle demande dans la province."

Rappelons que ce salon vise surtout à promouvoir les métiers techniques en pénurie. Mais au-delà de la découverte de pratiques professionnelles, il invite également les étudiants à découvrir l’enseignement supérieur, l’envie de partir à l’étranger ou encore l’esprit d’entreprendre. L’information et les conseils d’orientation réalisés par les professionnels permettent également d’aiguiller de nombreux jeunes perdus sur leur avenir.