Un festival international avec 170 choristes sur la scène de la salle polyvalente à Aubange ce samedi 1er avril 2023

Ce chant de clôture rappellera de bons souvenirs: il a servi de thème au film les temps modernes de Charlie Chaplin’s en 1936.

Mais avant cette finale, dès 16 h, les chorales proposeront à la Salle polyvalente, des extraits de leurs répertoires. On débutera avec les organisateurs, "Les Chœurs de Lorraine" dans un programme spécialement concocté pour cette journée dont le fil conducteur sera "les chants d’amour à travers différentes époques". Les choristes passeront du XVIe siècle ("Belle qui tiens ma vie") jusqu’à nos jours ("J’envoie valser").

Suivra, à 16 h 45, la chorale à quatre voix mixtes "Cœurs en Chœur" de Corroy le Château. La quarantaine de choristes compte parmi ses membres des instrumentistes: guitaristes, pianistes, organistes, flûtistes.

On découvrira ensuite à 17 h 30 les Français de "Déci’bels" une chorale de Villers-la-Montagne dirigée par Fabienne Rondel. Dès 18 h 15, la demi-heure suivante permettra aux Choristes de "Imagine" de Mettet de montrer leur talent sous la direction de Stéphanie Guilmin.

Le dernier groupe à occuper la scène sera la "Clé d’Ourthe et Aisne" de Durbuy.

"Ce festival international est toujours l’occasion de belles rencontres, de découvrir comment travaillent les groupes invités, les échanges sont importants, la convivialité est toujours au rendez-vous. En outre, pour le public c’est l’occasion d’entendre un répertoire éclectique composé de variété française et internationale mais aussi de chants plus classiques et de gospel ! Il passe toujours un bon moment gratuitement. Il le sait et vient en nombre !", commente la présidente aubangeoise Monique Mayschak toujours fière de signaler que la chorale a fêté en juin dernier ses 60 ans de présence au sein de la communauté villageoise !

L’entrée est gratuite.