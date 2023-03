Signé à Attert, le nouveau plan d’actions pour le contrat de rivière Moselle

Pour ce qui concerne le contrat de rivière Moselle présidé par l’échevin Geoffrey Chetter, de Fauvillers, compte tenu de la situation géographique et linguistique particulière de ce grand territoire (770 km2), les différents acteurs ont souhaité maintenir un fonctionnement le plus local possible.

Trois antennes locales ont donc été conservées au niveau de l’Our, de l’Attert et de la Haute-Sûre et sont gérées par une cellule de coordination dirigée par Florine Crutzen, épaulée par Jérôme Brüls (Our), Nicolas Mayon (Haute Sûre) et Maxime Doffagne (Attert).

Ce sont les Parcs naturels locaux, à l’origine des trois anciens contrats rivières, qui sont chargés de l’animation tandis que l’ASBL Contrat de Rivière Moselle joue un rôle administratif et de coordination.

240 actions programmées dans 10 communes

Du point de vue des gestionnaires des cours d’eau, outre le Service Public de Wallonie (SPW), la Province de Liège et celle de Luxembourg, le Contrat de Rivière Moselle œuvre en partenariat avec 10 communes. Quatre communes germanophones: Amel, Büllingen, Burg Reuland et Saint Vith, 6 communes francophones: Attert, Bastogne, Fauvillers, Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sure.

Les grandes lignes du programme d’actions 2023-2025 ont été présentées avant la signature par les différents maîtres d’œuvre.

Ce sont, au total plus de 240 actions qui seront réalisées par 28 maîtres d’œuvres et par la cellule de coordination du Contrat de Rivière.

Comme actions nous avons notamment épinglé: les animations, les classes d’eau, la gestion des espèces exotiques envahissantes, l’aménagement d’obstacles à la libre circulation de la faune aquatique, l’inventaire des points noirs, la résolution des points noirs avec les partenaires et les pouvoirs publics concernés, les actions de nettoyage des cours d’eau avec des bénévoles (action Bewapp) et bien plus encore. Ce sont 3 196 points noirs qui ont d’ores et déjà été relevés dont 825 sont prioritaires et quelque 313 km de linéaire inventorié. Les différents partenaires vont donc continuer de proposer des initiatives volontaires pour améliorer encore et encore la qualité de nos eaux.