Publication : les Chasseurs Ardennais, héros de Rochelinval en mai 1940

Lien familial

Les auteurs suivent, pas à pas et de manière quotidienne, les actions du peloton d’Albert Liégeois. Le livre va même plus loin que les combats de Rochelinval, hameau de la commune de Trois-Ponts, à proximité de Vielsalm et suit toute la campagne des 18 jours menée par ce peloton.

Albert Liégeois est loin d’être un inconnu pour Michael Lefèvre puisqu’il s’agit de son grand-oncle. On pourrait dès lors penser que la tentation de l’hagiographie se soit fait jour. Rien de cela pourtant, comme il le confie: "La partie la plus compliquée, du fait du lien familial, a sans doute été de rédiger de manière froide et réaliste les faits, sans prendre parti ou romancer l’histoire. Nous nous sommes imposé une neutralité complète vis-à-vis des personnages et de leurs actions."

Gilles Pignon a eu un grand-père qui a également activement pris part à la guerre.

Proximité

On ne sort pas indemne lorsque l’on se penche sur cette histoire qui s’entrecroise avec le passé familial: chose qui a marqué fortement les deux auteurs: "Ce qui nous a le plus marqué ? La sensation de proximité avec les protagonistes du livre. Lorsque l’on lit un livre on a une certaine distance, lorsque l’on l’écrit il en est tout autre, nous vivons avec les personnages de manière intime, cela peut être déroutant parfois. On s’interroge sur soi, et cette fameuse question, et à leur place j’aurai fait quoi ?", note Gilles Pignon.

Enrichie par de nombreuses autres sources, l’épopée du peloton Liégeois s’apparente à un roman et, pour les auteurs, à une fameuse aventure humaine qui concrétise six années de travail et de recherche.: "Une aventure avec ses hauts et ses bas, ses moments d’euphorie, ses déceptions."

En librairie 22 € ou via www.weyrich-edition.be