"P’tite Hirondelle" de Dominique Zachary, coup de cœur du jury des librairies Club

Ce mercredi soir, lors de l’ouverture de la Foire du livre de Bruxelles, notre collègue Dominique Zachary a reçu le prix coup de cœur du jury des librairies Club, un jury composé de lecteurs. Son roman "P’tite hirondelle", publié par les éditions Kiwi, avait été sélectionné parmi cinq autres par les librairies de l’enseigne. " La plume de Dominique Zachary est sensible, tendre et ses messages sont, à la fois, positifs et bienveillants quand ils abordent l’humain, commente le jury. Cet ouvrage aurait, sans aucun doute, sa place en collection jeunesse et il est interpellant quand il s’agit de concepts environnementaux et/ou écologiques. Un livre court qui contient pourtant tant de choses ! "