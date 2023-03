Marc Arend, président des Maîtres de Forges à Athus

Il succède à Claude Laurent qui a annoncé sa décision de laisser le poste libre lors de la réception communale qui marquait l’entrée de la confrérie dans le club des associations royales pour être présente depuis plus de 50 années sur le territoire. La Confrérie a été créée en décembre 1969 à l’initiative de l’Association commerciale et artisanale d’Athus.

En 1996, elle rejoint le cercle des confréries gastronomiques en défendant la "Coulée des métallos", une bière brassée à deux pas de la frontière. Son objectif est toujours de mettre en valeur et récompenser des personnes, des sociétés qui, par leur dévouement, leurs réalisations, ont accompli ou participé à une action importante dans le domaine industriel, commercial, artisanal, social, culturel ou sportif, propre au développement de la ville. Elle tient aussi à entretenir le passé sidérurgique d’Athus.

Lors de la séance de passation de pouvoir tenue dans une belle ambiance avec la participation de plusieurs membres, Claude Laurent a été remercié et acclamé pour toutes ses actions organisées sous sa présidence. En guise de cadeau, il lui a été offert une assiette en faïence de Longwy de 1980 réalisée pour les 150 ans de la Belgique. Elle représente un "cubilot", non pas le four d’usine mais bien le costume et l’esprit festif de ceux qui à l’époque alimentaient la combustion.

La société des cubilots a été une société folklorique qui a connu un beau succès avec plusieurs prix prestigieux jusque dans les années soixante et dont, d’abord l’Association des commerçants puis après les Maîtres de Forges ont contribué au développement durant une trentaine d’années.

Le départ du président a engendré un remaniement de tout le comité. Autour du président Marc Arend, Joëlle Welschen devient secrétaire, Patrice Kreusch, secrétaire adjoint et Julien Jacquemin trésorier.

Le nouveau président a confirmé sa volonté de vouloir ouvrir la confrérie vers l’extérieur en organisant activités et autres rencontres comme la fête de la musique le 18 juin dans le parc animalier et fixe déjà rendez-vous le 24 septembre pour le prochain chapitre.