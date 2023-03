Les conseillers de Léglise s’inquiètent aussi pour le futur de la résidence Préfleuri à Neufchâteau

Il y a tout juste une semaine, la résidence Préfleuri, commune à la Ville de Neufchâteau et à la Commune de Léglise annonçait afficher un déficit de 2,2 millions d’€ en ce début d’année. Pour sortir de cette situation, elle expliquait se séparer de six personnes, ce qui représente 4,5 ETP. Lors du conseil communal de Léglise mercredi soir, la minorité est revenue sur ce dossier délicat. "Certains travailleurs actuellement en place parlent de leurs craintes et de leurs inquiétudes pour le futur, souligne Olivier Lamby. Ces personnes se plaignent du stress permanent et du manque de personnel. Beaucoup d’incohérences sont rapportées et il n’y aurait même aucun règlement de travail mis en place dans la structure. On nage dans l’amateurisme, c’est désolant."