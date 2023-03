Léglise: Tous repartant pour les élections, sauf le bourgmestre, chez "Ensemble"

"La totalité des membres de notre groupe, à l’exception de Francis, ont décidé de se représenter sur la liste que j’emmènerai souligne Simon Huberty. Un noyau expérimenté constitué de onze personnes qui sera renforcé par l’arrivée de six nouveaux candidats". Tous repartant, sauf un élu, c’est assez exceptionnel !

À l’heure actuelle, le recrutement de ces personnes est en cours et aucun nom n’est encore divulgué. "Nous en dirons plus prochainement à ce sujet, souligne Simon Huberty. Ce qui est certain, c’est que nous allons attendre la constitution complète de la liste avant d’établir notre programme. Notre souhait est de concerner l’ensemble des personnes de notre groupe".

Vu le seul départ de Francis Demasy, "Ensemble" travaillera dans la continuité de l’actuelle majorité.

Actuellement, "Ensemble" est composé des échevins Stéphane Gustin, Simon Huberty, Pierre Gascard, Martine Collard et de la présidente du CPAS Myriam Poncelet. Grégory Robert, Vincent Fourny, Linda Poos, Nadia Blaise, Evelyne Gérard et Fabienne Hornard officient comme conseillers.