Le schéma de développement de la commune de Wellin progresse pas à pas

"Dans ce document de quelque 250 pages, cette première phase du SDC présente les enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins (sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité) ainsi que les potentialités et les contraintes de Wellin", précise Stéphane Mottiaux, du bureau Impact.

À l’issue de cette présentation, l’opposition, par la voix de Bruno Meunier, n’est pas tendre avec cette contextualisation qui a mis quatre ans pour être construite: "Certes, ce SDC est une des priorités de la majorité. Mais outre ce délai peu raisonnable (même si deux ans de Covid ont ralenti le processus), le coût de l’étude est interpellant (80 000 €, dont 30 000 à charge des finances communales). L’opposition déplore aussi le peu de motivation existant des citoyens wellinois."

"Les séances de la CCATM qui ont analysé ce schéma de développement communal n’ont rassemblé qu’un tiers de ses membres. Cette défection est inquiétante", ponctue le chef de file de l’opposition.

Données obsolètes

Parmi les 250 pages de la première phase SDC, d’autres remarques sont émises, concernant la faiblesse des logements proposés aux jeunes, alors que la population wellinoise devrait croître de 14%, d’ici 2034 !

Benoit Closson précise que sur ce point, les propositions viendront lors de la phase 2, celle de la stratégie territoriale.

Le bourgmestre rappelle aussi que cette présentation du jour n’est qu’une ébauche d’une version définitive à finaliser: "Les manquements et les lacunes de ce rapport peuvent donc être corrigés et actualisés."

Ce schéma de développement est donc une vision à long terme de l’évolution du territoire wellinois, différente certes si c’est la majorité ou l’opposition qui l’analyse !

Après cette première prestation (45 min.) et prise d’acte, place à une seconde présentation (45 min ; Harmonie Jardon et Pierre Martin) concernant la stratégie de développement local du GAL, Parc naturel de l’Ardenne méridionale.

Cette stratégie est présentée actuellement dans les neuf communes affiliées au parc naturel (voir conseil communal d’Herbeumont, paru jeudi). Cette stratégie incluse dans le projet Leader est estimée à 1 785 000 d’€, dont 10% à charge des communes. "Pour Wellin, la contribution annuelle est de 4 238 €", précise Harmonie Jardon. Quant au retour "sur investissement" à Wellin, il est évalué, tant par les représentants du parc que par les élus wellinois, comme très positif dans le quinquennat écoulé, d’autant qu’une attention particulière (en tenant compte de la mutualisation des actions sur l’ensemble du parc) est de mise sur la commune la plus nordiste, Wellin ! Stratégie adoptée à l’unanimité.