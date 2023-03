Le bilan 2022 de la criminalité dans la zone de police Famenne-Ardenne

Les statistiques restent des statistiques et évidemment, il faut éviter des conclusions hâtives. Exemple avec les stupéfiants. En 2022, 484 faits ont été constatés. De 2021 à 2022, c’est près de 38% en plus, 90% si l’on se penche sur le créneau 2016-2022. "La lutte contre les stupéfiants fait partie des priorités de la zone. Plusieurs actions spécifiques ont été menées, notamment près des écoles et des lieux fréquentés par les jeunes", commente le divisionnaire. S’il y a plus d’actions, le nombre de faits constatés ne peut qu’augmenter. Notons que la drogue représente moins de 10% des faits de criminalité enregistrés au niveau de la zone.

Violence

Sur la criminalité, un autre constat est mis en avant par le chef de corps: "Comme dans les autres zones de notre province et au niveau fédéral, on constate une hausse des faits judiciaires chez nous. Nous avons atteint le niveau d’avant la crise Covid." Les vols et extorsions sont en diminution depuis 5 ans mais restent en haut du "classement" de la criminalité dans la zone avec près d’un fait sur 5. Élément qualifié d’interpellant par notre interlocuteur, l’augmentation de près de 25% en 5 ans des atteintes à l’intégrité physique , "tant dans la sphère publique que dans la sphère privée" souligne-t-il. Là aussi, on épingle la présence policière sur le terrain comme un des éléments explicatifs: "Si l’évolution de la société n’est pas étrangère à cette situation, elle est également le fruit de notre volonté d’assurer une présence policière d’une part au quotidien et d’autre part lors des événements festifs."

Vandalisme

Viennent ensuite les dégradations et le vandalisme (11% des faits criminels) et les fraudes (un peu moins de 10%). Sur le plan de la localisation de ces faits criminels, on respecte une certaine "logique" si l’on tient compte de la population, de l’attrait touristique, de l’activité économique, Ainsi, 32% de ces faits sont constatés à Marche-en-Famenne, 16% à Durbuy et 10% Vielsalm. "Rendeux (2,4%) et Tenneville (1,8%) sont les communes les moins criminogènes", souligne toujours le divisionnaire.