La Roche jumelée avec Saverdun depuis 20 ans, ça se fête

C’est une importante délégation de Saverdun, emmenée par son maire, Philippe Calleja qui a été accueillie dernièrement en terre rochoise. L’événement était de taille. Saverdun, dans l’Ariège, au sud-ouest de la France, est jumelée avec La Roche-en-Ardenne et ce depuis 20 ans. Un anniversaire qui se devait d’être fêté dignement. Lors de la partie protocolaire, le bourgmestre rochois, Guy Gilloteaux tout comme l’échevine et présidente du comité du jumelage, Sophie Molhan ont tenu à mettre en avant les liens forts qui unissent les deux villes: "De multiples rencontres se sont produites. Ainsi, les pompiers se sont rencontrés, les chorales, les clubs de course à pied et cyclisme, les aînés de nos homes, tout comme les jeunes", note l’échevine.