Cour d’appel : la peine d’un père incestueux ramenée de 8 à 3 ans de prison

En avril 2019, une enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’épouse de celui-ci pour des faits commis à son égard pendant la vie conjugale. Elle se plaignait de harcèlement et de menaces. À la suite de cette plainte, une visite domiciliaire consentie a été réalisée au domicile du suspect. L’exploitation du matériel informatique et du téléphone portable a permis de découvrir des images pédopornographiques et des photographies de jeunes filles dénudées, prises dans une même salle de bains. Il est apparu que le père avait placé des caméras espionnes type clé USB dans la salle de bains de son domicile. Il avait pris des images de sa fille et d’une amie de cette dernière.

En août 2019, une des filles du suspect, âgée de 16 ans, a dénoncé au service d’aide à la jeunesse de Neufchâteau des faits de menaces, humiliations, coups et attouchements à caractère sexuel dont elle serait la victime de la part de son père. Elle a indiqué que son père lui touchait régulièrement les seins et se promenait nu devant elle. En septembre 2019, l’autre fille du suspect, une jeune femme de 23 ans, issue d’un précédent mariage, a dénoncé des faits de viol et d’atteinte à l’intégrité sexuelle dont elle aurait été la victime alors qu’elle aurait été âgée de 7 ou 8 ans.

Elle a évoqué des comportements progressifs d’agression sexuelle, des attouchements sur la poitrine et le sexe, puis des viols. Les faits auraient duré pendant plusieurs mois. S’il a admis, à demi-mot, avoir eu des gestes déplacés envers la fille qui s’est plainte en premier, le suspect a toujours démenti avoir commis des viols et des attouchements sur son autre fille. "J’ai eu des gestes déplacés, a-t-il indiqué devant la cour d’appel concernant une de ses filles. On a fait le jeu du camion. Je n’aurais jamais dû faire cela." Il a confirmé ses dénégations concernant son autre fille. "Je ne comprends pas pourquoi ses déclarations vont dans ce sens-là. On s’entendait très bien." La cour a dû acquitter le prévenu pour les images filmées car la loi ne réprimait pas les faits à cette époque-là. Concernant les viols, la cour a décidé d’acquitter le prévenu, contrairement au tribunal d’instance. "Certes, la cour relève l’existence de plusieurs éléments troublants au rang desquels figure le contexte sexualisé dans lequel évoluaient les enfants et la personnalité du prévenu telle qu’elle ressort du dossier", ont relevé les magistrats.

Toutefois, la cour a relevé que les déclarations de la jeune fille ne sont corroborées par aucun témoin à qui elle aurait fait des confidences au moment des faits. Le comportement qu’elle lui impute ne correspond pas au mode opératoire et au comportement décrit par sa demi-sœur. Les juges ont souligné que la dénonciation était survenue tardivement après les faits, alors que la structure familiale était en train de se dissoudre. Les magistrats ont aussi souligné que les accusations de la mère avaient évolué au fil des auditions. Toutes ces raisons ont amené les juges à acquitter le prévenu au bénéfice du doute.