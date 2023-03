Conseil communal à Saint-Léger : 30 000 € pour rénover le local des scouts

Des subsides à aller chercher

Pour tous ces travaux, l’unité scoute pourrait obtenir jusqu’à 12 500 € de subsides de la Région wallonne. Somme qu’elle s’engage à rembourser si elle est octroyée. "Les travaux de carrelages sont déjà presque terminés et les sanitaires sont en cours d’installation, se réjouit Fabian Forthomme, échevin de la Jeunesse et des Travaux. On espère qu’ils pourront louer pour juillet et août. D’autres travaux de cloisons et de faux plafond seront faits à l’hiver prochain."

Le bâtiment étant communal, pour le bourgmestre, il est donc normal que ce soit la commune qui finance les travaux. Ce qu’approuve l’opposition, mais en émettant un bémol: "On ne peut être que d’accord de mettre à disposition des jeunes des bâtiments conformes. Mais le look extérieur, il fait peur", s’attriste José Soblet (Ecout@).

Un point qui met d’accord la majorité, promettant une réfection globale de l’isolation et de la façade ultérieurement.

La rue de Rachecourt, bientôt la fin du calvaire ?

D’importants travaux ont lieu depuis des mois à la rue de Rachecourt. Alors qu’ils devaient être finis en novembre dernier, Lucie Poncelet (Ecout@) demande à savoir quand vont finir les travaux: "C’est un peu la cata, pour ne pas dire vraiment la cata.", constate-t-elle.

Fabian Forthomme explique: "Depuis six semaines, ils sont cinq ou six à bosser sur le chantier. Ils termineront l’égouttage pour la fin de la semaine. Ça suit son cours. La société a été incriminée dans d’autres communes, malheureusement. On espère aller au bout du chantier rapidement." Mais le bourgmestre reconnaît que la patience des habitants est mise à rude épreuve. "Je plains les riverains !, s’exclame-t-il. C’est ça qui me va le plus loin, il faut se mettre à leur place. Pour rentrer chez eux, c’est une catastrophe."

Développement du tourisme

Pour ce qui concerne les autres points, notons que la dotation que versera Saint-Léger à la zone de police de Gaume s’élèvera à 412 031 €. Une hausse par rapport aux années précédentes, constatent les conseillers, mais logique vu l’indexation des salaires.

Enfin, deux points avaient trait au tourisme. Le premier, une mise à jour des "Points Nœuds", ces parcours de vélo. Les tracés seront quelque peu modifiés et bientôt consultables sur Internet, plans et panneaux. Aussi, la Ville va participer à l’application Totemus. Deux chasses au trésor gratuites, via smartphone, permettront de découvrir les plus beaux points de vue de Saint-Léger et Châtillon, sur des parcours de 5 à 6 km. Une façon ludique de redécouvrir les environs.