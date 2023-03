Concert de gala en l’église d’Aubange le 1er avril 2023: "Vivaldi et contemporains"

Sollicitée par Étienne Mottoul et sa chorale chestrolaise La Tour Griffon, la chorale du Beynert-Jean Bruyère a accepté avec joie de s’associer à l’objectif d’interpréter, avec l’orchestre professionnel luxembourgeois Estro Armonico et deux solistes, le célèbre Gloria en Ré d’Antonio Vivaldi.

Simultanément, elle a répondu à un appel à projet émanant du Centre culturel de la Ville d’Aubange qui désirait marquer avec éclat son trentième anniversaire.

Le concert proposé, outre son intérêt musical, offrait à l’événement une dimension transnationale toujours appréciée dans la région des Trois Frontières. Le Centre culturel a retenu le projet, et lui a apporté un soutien sans faille malgré les reports successifs imposés par la pandémie et ses restrictions de manifestations culturelles.

Le 8 octobre dernier, une première performance était donnée en l’église Saint-Michel de Neufchâteau et recevait un accueil enthousiaste.

Le programme offert au public aubangeois, identique à celui donné à Neufchâteau, comprendra, outre le Gloria en Ré, un Laetatus sum, également de la plume du "prêtre roux", ainsi que le psaume Credidi propter quod mis en musique par un autre italien, Antonio Lotti ; les deux solistes requises par la partition du Gloria seront: Sophie Dury, soprano, et Marie-Catherine Baclin, mezzo. Le chœur sera successivement dirigé par Étienne Mottoul, chef de La Tour Griffon, et par François Levaque, qui conduit la Chorale du Beynert-Jean Bruyère depuis 2009, et a acquis une belle notoriété dans le Sud-Luxembourg.

Étienne Mottoul, qui est également organiste, déploiera son talent au service de deux Concertos pour orgue, un de Georg Friedrich Haendel, l’autre de Michel Corrette.

Les mélomanes désireux d’assister à cette belle soirée peuvent réserver en téléphonant au numéro du CCA: 063/389573, ou en envoyant un mail à culture@ccathus.be. Les places sont proposées au prix de 15 € en prévente (18 € sur place). Gratuité pour les moins de 12 ans.

À visiter: le site internet: www.choraledubeynert.be, et la page Facebook de la chorale du Beynert.