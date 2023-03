Le retour du train sur la ligne 163 Bastogne-Libramont, ce n’est pas près d’arriver pour Gilkinet : il n’y aura que le RAVeL

Ce mardi après-midi, en commission fédérale de la mobilité, le ministre de la mobilité Georges Gilkinet (Écolo) a été interrogé par le député Olivier Vajda (Écolo) sur la réhabilitation de la ligne 163 Bastogne-Libramont. Et plus précisément sur la faisabilité d’une cohabitation RAVeL-train sur cette ligne. Une question qui fait suite à la visite des bourgmestres de Bastogne, Bertogne et Libramont en Allemagne d’un exemple réussi d’une telle coexistence, avec l’objectif de démontrer que c’est possible. Un voyage d’une demi-journée où étaient invités Georges Gilkinet et Philippe Henry, les deux ministres en charge du dossier, mais ces derniers avaient refusé l’invitation.

"Ce type de solutions, qui mettent en avant la mobilité douce et active, sont honorables, et répondent aux objectifs de transfert modal que nous nous sommes fixés en Wallonie", a expliqué Olivier Vajda, qui est cependant nuancé sur cet exemple allemand dont "les trains roulent au diesel et qui ne fonctionne que le week-end sans desservir toutes les gares". Les questions du député portaient entre autres sur la possibilité de transposer ce modèle en Belgique et sur les opportunités et obstacles à la cohabitation train-vélo sur la ligne 163.

Le député-bourgmestre d’Attert Josy Arens (Les Engagés) s’est joint au débat, rappelant que Bastogne est la seule ville de plus de 15 000 habitants sans gare. Il s’est aussi dit inquiet de voir que le projet actuel de RAVeL comporte "la dévitalisation de la ligne, j’espère que vous vous y opposerez ! ", tout en soutenant ce projet de coexistence train-RAVeL sur cette ligne. Et que "si la volonté politique est présente, tout est possible".

Voilà pour les questions et le décor planté. Place à la réponse, sans grande ambiguïté, du ministre de tutelle de la SNCB et Infrabel. "Tout est possible, mais l’héritage est parfois difficile", a débuté l’Écolo, rappelant que le cdH (et avant le PSC) était au pouvoir lors de la suppression de la ligne dans les années 90 puis lors de l’autorisation de démonter les rails en 2009.

L’exemple allemand balayé

Il a poursuivi: "Le projet porté par Philippe Henry ne comporte pas la dévitalisation de la ligne, car elle y est déjà vu qu’il n’y a plus de rail. Et c’est le résultat du désinvestissement ferroviaire de ces dernières décennies. Que du contraire, construire un RAVeL permettra à terme de préserver l’assiette, qui est par ailleurs couverte de végétation. Et cela permettra de conserver toutes les possibilités sur cette ligne. Selon le contrat de gestion avec l’État belge, Infrabel doit tenir l’assiette intacte pour permettre la reconstruction si elle s’avère un jour nécessaire. Et je continuerai d’être attentif à ce maintien." Le ministre de prendre l’exemple de la ligne Dinant-Givet où les citoyens ont construit sur l’assiette existante.

Quant à l’exemple allemand, Georges Gilkinet le balaie d’un revers de main, soulignant qu’il a été "développé sur une ligne prévue en double voie alors que la 163 est à voie unique. L’assiette existante ne permettrait sûrement pas d’accueillir le RAVeL et une ligne de train côte à côte." De son côté, le bourgmestre de Bastogne Benoît Lutgen (cdH) avait, lors de la visite en Allemagne, assuré qu’un tel projet est réalisable sur la ligne 163. Le mayeur y avait soutenu le projet de RAVeL, mais en voulant l’installer "du côté gauche ou du côté droit de l’assiette ferroviaire, mais pas en plein milieu. Pour éviter que demain, lorsqu’on pourra réinstaller une ligne ferroviaire, cela ne coûte très cher."

"Compatible avec des rêves"

Le ministre a conclu son intervention en assurant que "ce projet de RAVeL est tout à fait compatible avec des rêves de réouverture de cette ligne ferroviaire", tout en rappelant qu’actuellement, "il affecte les moyens là où c’est le plus nécessaire".

Josy Arens a terminé les débats en précisant, en réponse au ministre, "qu’il a rarement vu un cdH ou un PSC ministre de tutelle de la SNCB", tout en insistant auprès de lui pour "essayer d’obtenir des fonds européens pour relancer cette ligne à côté du RAVeL". Une requête qui n’a semblé trouver aucune oreille attentive.

Vajda critique la sortie de Lutgen sur Écolo

Durant les échanges, le député Olivier Vajda (Écolo) en a profité pour souligner que, "comme vous Monsieur le ministre, j’ai trouvé mal venu la sortie dans la presse d’un ancien président de parti (NDLR: Benoît Lutgen avait critiqué l’absence des ministres Écolo ou d’un membre de leur cabinet lors de la visite en Allemagne, malgré les invitations à y participer), disant que vous ne défendez pas assez les lignes régionales alors que le PSC, puis le cdH, étaient au pouvoir quand la ligne a été stoppée et que l’enlèvement des rails a été ordonné. Écolo défend, lui, le rail et le RAVeL."