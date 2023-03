Des abris pour recharger son vélo installés à Paliseul

Actuellement, l’un se trouve au hall à Carlsbourg, l’autre va être installé sur la place de Paliseul. "Un panneau, avec un logo, sera créé car le but est que cela soit visible", termine Olivier Dion. Notons que des cahiers des charges pour l’isolation de l’école de Carlsbourg sont en train de voir le jour. Des travaux sont aussi prévus à l’Espace Solmon

La séance avait débuté sur les chapeaux de roue avec la démission d’Isabelle Marchal. Comme indiqué dans notre édition du 23 mars dernier, la conseillère de la majorité a rendu son mandat. La minorité s’est abstenue au moment d’acter cette démission. "Nous avons vécu une motion de méfiance. Quand on fait de la formation à des jeunes, on essaye de donner des valeurs importantes, comme le respect des personnes, de la parole donnée et bien d’autres valeurs morales. C’est aux adultes de donner l’exemple et depuis le début de la législature, les bien-pensants du Collège communal se permettent de jeter le discrédit sur la minorité, mais aussi sur d’autres membres du conseil qu’ils considèrent comme des presse-bouton. Je trouve cela déplorable. Une fois de plus, c’est un épisode bien malheureux pour la Commune", juge Yvon Moline.

Jean-Pol Hannard n’a pas accepté le terme de presse-bouton, argumentant que des commissions ont été créées avec des membres de la majorité et de la minorité.

Philippe Léonard, pointé du doigt par Isabelle Marchal dans son communiqué, a aussi pris la parole. "Je pense qu’un mandat d’échevin n’arrive pas sans préparation, raconte-t-il. L’échéance prévue, même si elle n’a peut-être pas été datée dès le départ, n’était pas reportée à des dates inconsidérables. Le Collège a fait son travail. J’ai fait mon travail. Nous avons pris nos responsabilités. Elle aussi. C’est dommage d’avoir perdu patience, mais je n’en prends aucune responsabilité. J’ai pris la décision qui s’appliquait et je ne crois pas avoir commis d’erreur ici. Votre propos est très malvenu. Si vous vous étiez renseignés, cela aurait été plus intéressant. Aussi bien pour vous que pour nous." Après cet échange, Nicolas Deuxant a prêté serment comme nouveau conseiller communal.