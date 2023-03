Delhaize: la grève suspendue à Recogne et Arlon mais elle se poursuit à Marche

Un mouvement de mécontentement face à cette décision défavorable aux travailleurs quand à leurs conditions de travail et à leurs avantages sociaux. Mais après 22 jours de mobilisation, le mouvement s’essouffle un peu. Ce mercredi, le magasin d’Arlon a retiré son piquet et libéré les portes du magasin. Une attitude similaire a été décidée jeudi dernier déjà à Recogne. "Les décisions sont prises par un vote du personnel à mains levées. Je peux comprendre que certains veulent reprendre le travail. Il faut pouvoir tenir financièrement parce qu’un travailleur en grève gagne 40 € par jour. Ce n’est facile non lus au niveau communication. Il faut sans cesse argumenter auprès du personnel et démonter les arguments de Delhaize. C’est une guerre de la communication. Or, le personnel a besoin de certitudes ", précise Françoise Malherbe, secrétaire régionale Setca-FGTB.

Une reprise fragile

Mais la réouverture des deux magasins ne signifie pas que l’ensemble du personnel a repris le travail. "Ceux qui ont voté pour la poursuite de la grève n’ont pas repris le travail. Ils restent chez eux ou vont soutenir les piquets ailleurs", poursuit Françoise Malherbe.

Une reprise fragile conditionnée par l’avancée des négociations qui se feront désormais par le biais d’un conciliateur social. "Il est chargé de remettre les syndicats et la direction de Delhaize autour de la table. Il faut une ouverture de la part de Delhaize sinon la grève pourrait repartir. On peut parler de réorganisation des magasins mais pas imposer une généralisation de la franchise juste pour faire gagner à Delhaize encore plus d’argent ".

Appel aux clients marchois

À Marche, la situation est différente. le personnel a décidé de poursuivre la grève et de maintenir le piquet à l’entrée du magasin. "Le magasin restera fermé jusqu’à samedi inclus", indique la secrétaire régionale Setca-FGTB.

Le personnel lance un appel à la solidarité auprès de ses clients. Ils sont invités ce samedi sur le parking du magasin à rencontrer les travailleurs et comprendre les enjeux de leur combat.