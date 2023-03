Vielsalm et Manhay: la croix Saint-Jacques restaurée

La météo dantesque de samedi matin non loin de la Baraque de Fraiture (Vielsalm) pouvait, sans doute, ne donner qu’une maigre idée de ce qu’était un pèlerinage transitant par la Haute-Ardenne au milieu du XIXe siècle. Et s’imaginer, entre bourrasques, pluie et giboulées, l’émotion de ce pèlerin remarquant une croix, une croix lui signifiant qu’il était sur le bon chemin. C’est une de ces croix, témoin de notre patrimoine, qui vient d’être restaurée et inaugurée dans une enclave de la commune de Vielsalm au cœur de l’entité de Manhay. Particularité, là aussi, d’une autre époque.