Son avocat, Me Gaël Thiry, réclame une peine de travail pour sa jeune cliente de 18 ans, étudiante à l’institut Saint-Benoît de Habay. "Car ma cliente est calme, elle est bénévole dans une association ", plaide Me Thiry.

Que s’est-il passé alors la nuit du 12 février dernier, au bal de son école à Marbehan, au point que la jeune fille se trouve aujourd’hui devant le tribunal correctionnel et doit répondre de coups à policiers et de rébellion ?

Il y eut quelques tensions ce soir-là et la police a dû intervenir avec du gaz incapacitant.

La jeune fille, qui était sortie à l’extérieur du bal pour soutenir ses amis, a été victime de ce spray des policiers. "Et c’est cela qui l’a mis dans un énervement absolu. Elle a eu une réaction allergique à cause de ce spray et a même refusé qu’on lui donne un gaz décontaminant", dit Gaël Thiry.

Déchaînée, l’étudiante a ensuite porté des coups de pied à la tête de deux policiers et a craché sur eux !

"Je réclame 6 mois de prison et ne suis pas opposé à une peine de travail de 80 h car on doit respecter des policiers qui ne font que leur travail", requiert le procureur Gourdange.

Pour les deux policiers, parties civiles, Me Benjamin Dethier réclame 500 € de dommage moral pour chacun. Jugement le 24 avril.