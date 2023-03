Un nouveau logo bleu et vert pour Durbuy et ses villages

51 habitants sur 92 ont répondu à une enquête

Une enquête a d’abord été envoyée auprès de 92 habitants et à laquelle 51 personnes ont répondu à des questions portant sur différents aspects liés à la vie durbuysienne, aujourd’hui mais aussi dans le futur. Un groupe de travail a pris le relais pour approfondir les résultats et dégager des pistes. Synthèse a ensuite mené une analyse visuelle de la commune et de ses acteurs, un diagnostic de la communication, des différents logos existants.

François Bodarwé de l’agence Synthèse relève: "Les points forts sont liés au patrimoine naturel, architectural, à la signalétique, aux très nombreux acteurs privés/publics présents sur le territoire et puis surtout à un sens de l’accueil très marqué et au caractère sympathique des habitants. Il fallait inclure les habitants de tous les villages et pas seulement de la Vieille ville."

Un logo simple et coloré

Le résultat ? Un logo simple, coloré, élégant, intemporel. Pour le bourgmestre "ce n’est pas un logo qui aura l’effet"waouh"que l’on cherche souvent mais quelque chose de représentatif, porteur de symboles et qui résume bien Durbuy, la ville et ses villages, la vallée et ses plateaux."

Et donc ce logo ? À l’écran, tout commence par un sourire, une courbe bleue, bleue comme la rivière. Puis vient une courbe verte pour relier les habitants, symbole des courbes du paysage, des vallées, des routes sinueuses. Posées en vis-à-vis, les deux courbes signifient l’inclusion. Enfin le nom de Durbuy apparaît, ses deux "u" se reflétant comme dans un miroir pour illustrer le côté privé-public très présent. "C’est une image moderne, intemporelle, simple et élégante qui se décline en différentes formes et qui est accompagnée d’une charte graphique pour assurer une certaine cohérence" conclut Xavier Lechien. "Il ne lui manque qu’un slogan pour être complet" ajoute le bourgmestre qui a bien quelques idées.

Le logo et la charte graphique auront coûté 26 000 € (3,60 € par habitant) et précèdent le tout nouveau site internet qui sera bientôt en ligne.