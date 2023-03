Toutes les saveurs de l'Afrique au centre de Virton

Elle a toujours évolué dans le secteur du commerce et a travaillé durant une dizaine d’années dans des enseignes de prêt-à-porter qui lui ont permis de voyager à travers la Wallonie, la Flandre et le Luxembourg. "Toutes ces années m’ont servi d’expérience. Au bout d’un moment j’ai voulu concrétiser mon projet et travailler à mon compte. J’ai donc commencé par de la vente d’accessoires et vêtements en ligne. J’ai rapidement eu besoin de quelque chose de plus concret. J’ai alors ouvert mon commerce".

Échanger avec les clients sur les produits

Tout s’enchaîne alors rapidement pour la jeune femme qui décide de se lancer en octobre/novembre. Elle trouve dans la foulée un local, entreprend les démarches, réalise les travaux avec l’aide de ses proches et ouvre finalement sa boutique au mois de mars. "Je ne voulais pas d’un magasin communautaire, mais d’un endroit accessible à tous avec une diversité tant dans l’alimentation qu’au niveau des accessoires. J’aime prendre le temps d’expliquer l’origine des produits, donner des conseils pour la préparation. J’aime le contact avec les gens et avoir leur ressenti".

Épices, fruits et légumes, poissons, boissons, conserves, en ce qui concerne le choix des produits, le maître mot d’Innocence est rigueur. "Pour m’assurer de la qualité des produits, en particulier les frais, je vais moi-même les chercher chez les fournisseurs. Je me rends par exemple en Hollande pour le poisson".

Innocence se dit heureuse de l’accueil de la clientèle qui se montre déjà fidèle grâce au bouche-à-oreille. "J’aime aussi apporter des souvenirs. De nombreux habitants de Virton et des alentours ont vécu et grandi en Afrique. Ils retrouvent des produits qu’ils ont connus là-bas. Je suis réconfortée par leurs réactions".

Des paniers découverte avec des recettes

Dès le mois prochain, Innocence proposera des paniers découverte comprenant des recettes de plats typiques et les produits nécessaires pour les préparer. Une experte viendra également chaque mois donner des conseils sur l’utilisation des produits capillaires. Elle aimerait également en vue de l’été ouvrir une terrasse pour permettre à chacun de déguster les boissons qu’elle proposera d’ici peu dans des frigos.

4, place Nestor Outer, du mardi au samedi de 10 à 18 h 30. Contact.kfele@gmail.com - 0485/92 97 77