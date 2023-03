Top départ pour le challenge des marches chestrolaises

. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les bienfaits de la marche à travers les différents villages de la commune. Ce challenge, lancé en 2018, est né d’une belle collaboration entre les comités de village et la Ville de Neufchâteau. À chaque événement, deux parcours sont proposés, l’un de 5 km et l’autre de 10 km. L’idée des organisateurs étant de promouvoir les remarquables monuments et paysages de la région en empruntant des petits sentiers entièrement balisés pour l’occasion. Comme lors des autres éditions, des lots seront à remporter pour les marcheurs ayant au moins participé à huit épreuves sur les dix proposées. C’est ainsi deux chèques commerces d’une valeur de 100 €, 50 € et de 25 €, par tirage au sort, qui sont ainsi à gagner lors de la dernière manche le 17 septembre à Le Sart. Pour cette édition 2023, les organisateurs mettent de nouveau en place le ramarchage. "Le ramarchage, c’est la transposition du plogging des Suédois, celui de ramasser des déchets en courant à la marche souligne Murielle Bouvy pour l’Office du Tourisme. Tout le matériel nécessaire sera mis à disposition des personnes intéressées. C’est une action de sensibilisation, non-obligatoire pour les marcheurs. Les différents containeurs seront pesés pour chaque marche et le poids total sera connu à l’issue du challenge". Départs entre 8h et midi. Bar et petite restauration sont proposés en fin de parcours.