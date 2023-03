Le club des cerfs-volants d'Arlon recrute

L’Arlonais qui booste le disque de dire: "On a cette volonté de faire des matches en été où l’on part tout un week-end en tournois. Nous venons d’achever notre première participation au championnat belge intérieur", explique le membre fondateur.

Rappelons que l’ultimate est un sport basé sur le respect et le fair-play dont le but est de se dépasser sportivement tout en gardant le plaisir de jouer ( spirit of the game). "Cela se concrétise, entre autres, par l’absence d’arbitre sur le terrain, l’arbitrage étant assuré par les joueurs eux-mêmes. Un autre exemple est qu’à la fin de chaque match, les deux équipes se rassemblent pour débriefer sur le match et sur le Spirit de l’autre équipe. Lors des compétitions officielles, chaque équipe donne même une cote sur le Spirit à l’équipe adverse".

À noter que les cerfs-volants sont toujours en recherche de joueurs pour venir partager leur passion. "Nous formons un groupe très hétéroclite où toute personne est la bienvenue, c’est ça aussi le spirit of the game de l’ultimate".

Les entraînements se font à Differt le mardi soir de 19 à 21h et le dimanche de 10 à 12h en extérieur sur le terrain de la Spetz à Arlon. www.facebook.com/CerfsVolantsArlon