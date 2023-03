conseil d’administration de TVLux se réunit ce lundi soir.

Le nouveau directeur de la chaîne régionale remplace François Jongen qui a démissionné en octobre 2022. Il restait deux candidats en lice, dont l’ex-chef d’édition de La Meuse Luxembourg Nicolas Léonard.

Âgé de 49 ans, Nicolas Léonard, de Saint-Léger, avait quitté Sudpresse (Sudinfo) après une carrière de 18 ans pour rejoindre "Maison moderne" à Luxembourg et devenir rédacteur en chef des médias digitaux de Paperjam. Pierre Neuville, le président du conseil d’administration de TVLux espère une entrée en fonction "le plus tôt possible", a-t-il précisé.